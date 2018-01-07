Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU KÖŞE YAZILARI
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Günlük Burç Yorumu - 8 Ocak 2018 Pazartesi
8 Ocak Günlük Burç Yorumu
WhatsApp yıllardır kullanılan o özelliği kaldırdı
WhatsApp yıllardır kullanılan o özelliği...
Kan şekerini kontrol etmenin 4 yolu
Kan şekerini kontrol etmenin 4...
Yürümek neden en iyi egzersizlerden biridir? Yürüyüşün faydaları
Yürümek neden en iyi egzersizlerden...

Dosteli Alanya şubesi açıldı

Türkiye genelinde pek çok il ve ilçede hizmet veren Dosteli Hasar Yönetim Danışmanlık Hizmetleri, Alanya şubesini de açtı

Dosteli Alanya şubesi açıldı

Türkiye genelinde pek çok il ve ilçede hizmet veren Dosteli Hasar Yönetim Danışmanlık Hizmetleri, Alanya şubesini de açtı

07 Ocak 2018 Pazar 23:04
Dosteli Alanya şubesi açıldı
banner404

TÜRKİYE'NİN pek çok il ve ilçesinde temsilcilikleri bulunan ve vatandaşlara yaşayabilecekleri veya yaşadıkları bir kaza sürecinde yardım etmeyi hedefleyen Dosteli Hasar Yönetimi Danışmanlık Hizmetleri, Alanya'da Kahramanmaraşlılar Derneği eski Başkanı İsmail Demir'in sahipliğinde açıldı. Açılışa Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) Rektörü Ahmet Pınarbaşı, Alanya Belediye Başkan Yardımcısı Nazmi Yüksel, Alanya Ticaret ve Sanayi Odası (ALTSO) Başkan Adayı Mustafa Tuna ile çok sayıda davetli katıldı. Öte yandan Dosteli Hasar Yönetimi Danışmanlık Hizmetleri Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Odabaşı da açılışta Demir'i yalnız bırakmadı. Sistem hakkında bilgiler veren Odabaşı, "Biz bu sistemde kaza sonrası vatandaşlarımızın yanında olmaya çalışıyoruz. Sigorta şirketleri ile olan süreci ele alıp, vatandaşlara yardımcı oluyoruz. Piyasada bize benzer işleri yaptığını iddia eden çok sayıda dolandırıcı var. Vatandaşlar duyarlı olmalı, acıları birken bine katlanmamalı" dedi.
 

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

banner355
Anahtar Kelimeler:
Dosteli Hasar Yönetim Danışmanlık HizmetleriAlanya Şubesi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Alanya'da Günün Önemli Haberleri
Alanya'da Günün Önemli Haberleri
Yeni Alanya E Gazetesi - 8 Ocak 2018 Pazartesi
Yeni Alanya E Gazetesi - 8 Ocak 2018 Pazartesi
Kuşlar için seferber oldular
Kuşlar için seferber oldular

banner470

banner452

banner457

banner449

English Russian

banner472

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim