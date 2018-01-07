Dosteli Alanya şubesi açıldı

TÜRKİYE'NİN pek çok il ve ilçesinde temsilcilikleri bulunan ve vatandaşlara yaşayabilecekleri veya yaşadıkları bir kaza sürecinde yardım etmeyi hedefleyen Dosteli Hasar Yönetimi Danışmanlık Hizmetleri, Alanya'da Kahramanmaraşlılar Derneği eski Başkanı İsmail Demir'in sahipliğinde açıldı. Açılışa Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) Rektörü Ahmet Pınarbaşı, Alanya Belediye Başkan Yardımcısı Nazmi Yüksel, Alanya Ticaret ve Sanayi Odası (ALTSO) Başkan Adayı Mustafa Tuna ile çok sayıda davetli katıldı. Öte yandan Dosteli Hasar Yönetimi Danışmanlık Hizmetleri Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Odabaşı da açılışta Demir'i yalnız bırakmadı. Sistem hakkında bilgiler veren Odabaşı, "Biz bu sistemde kaza sonrası vatandaşlarımızın yanında olmaya çalışıyoruz. Sigorta şirketleri ile olan süreci ele alıp, vatandaşlara yardımcı oluyoruz. Piyasada bize benzer işleri yaptığını iddia eden çok sayıda dolandırıcı var. Vatandaşlar duyarlı olmalı, acıları birken bine katlanmamalı" dedi.

