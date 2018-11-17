Dorse kapağı açılan kamyonun sürücüsü trafiği birbirine kattı

Akseki'de trafikte hatalı sollama yapan ve dorse kapağı açık giden kamyon sürücüsü amatör kamera tarafından görüntülendi.

Dorse kapağı açılan kamyonun sürücüsü trafiği birbirine kattı
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İLGİNÇ olay, dün akşam saatlerinde Akseki-Manavgat karayolu Cendeve Boğazı mevkiinde meydana geldi. Manavgat istikametine giden 16 EGC 44 plakalı kamyon sürücüsü ilk olarak hatalı sollama yaptı. Diğer şeritten ilerleyen araçlar ile kafa kafaya gelen kamyon sürücüsü, kendi şeridine girmek isterken bu kez dorsenin kapağı açıldı. Uzun süre dorse kapağı açık giden sürücü, kazaya karışmadı. Trafiği birbirine katan kamyon sürücüsü, diğer sürücüler tarafından kameraya kaydedildi.

Güncelleme Tarihi: 17 Kasım 2018, 13:22
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