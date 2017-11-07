Dönen dolabı itiraf eden gelin adayına bedelini ödettiler

RTÜK tarafından evlilik programlarına getirilen yasağı delen Hande Ataizi'nin programında gelin adaylarından Sevgi'nin "Bu programlara çıkanlar ekran başındakileri kandırıyor" şeklindeki sözleri büyük yankı uyandırmıştı.

Zuhal Topal'ın programındayken damat adaylarından Birkan ile yatak görüntüleri ortaya çıkan Sevgi, şimdilerde Sony Channel Türkiye kanalında yayınlanan programda ilginç bir itirafta bulunmuştu. Kenan Doğulu'ya benzerliğiyle dikkat çeken talibini geri gönderen gelin adayı, gerekçesini açıklarken "Anlaşarak geldik biz buraya. Kandırıyoruz aslında sizi. Anlaştık da geldik" ifadelerini kullanmıştı.

PROGRAMDAN GÖNDERİLDİ

Ardından "Desem de inanmayın" diyerek durumu kurtarmaya çalışan Sevgi, yaptığı hatanın bedelini programdan gönderilerek ödedi. Son yayınlanan iki bölümünde ekrana çıkartılmayan gelin adayının ne açıklama yapacağı merak ediliyor.