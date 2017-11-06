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Dondurma satan FETÖ'cüye sert tepki!

Türkiye'den kaçarak ABD'ye sığınan ve orada dondurma satarak hayatını devam ettirdiği iddia edilen bir FETÖ'cünün görüntüleri ortaya çıktı. İsmi açıklanmayan FETÖ mensubu kişiye Türk vatandaşları sert tepki gösterdi

Dondurma satan FETÖ'cüye sert tepki!

Türkiye'den kaçarak ABD'ye sığınan ve orada dondurma satarak hayatını devam ettirdiği iddia edilen bir FETÖ'cünün görüntüleri ortaya çıktı. İsmi açıklanmayan FETÖ mensubu kişiye Türk vatandaşları sert tepki gösterdi

06 Kasım 2017 Pazartesi 11:32
Dondurma satan FETÖ'cüye sert tepki!
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15 Temmuz hain darbe girişiminin ardından Türkiye'den kaçan FETÖ'cüler farklı ülkelerde görüntülenmeye devam ederken sosyal medyada dikkat çeken bir görüntü daha ortaya çıktı.ABD'de çekildiği iddia edilen görüntülerde FETÖ'cü olduğu öne sürülen bir dondurmacı Türk vatandaşlarının tepkisini çekti. ABD'de dondurma satarak hayatını devam ettirdiği anlaşılan FETÖ mensubuna vatandaşlar "Dondurma alacaktık ama sizin FETÖ'cü olduğunuzu öğrendim, vazgeçtim. Türkiye şapkası takmaya, Maraş'ın ismini lekelemeye utanmıyor musunuz siz" diyerek tepki gösterdi.Bunun sözler üzerine hiç bir şey söyleyemeyen FETÖ'cünün tavırları ise dikkat çekti.

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