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Dondurma çubuğundaki şifreyle, 500 bin liralık aracın sahibi oldu

Dondurma çubuğundaki şifreyle çekilişe katılıp 500 bin liralık otomobili kazanan bisiklet tamircisi, aracı alabilmesi için gereken servet değerindeki vergiyi nasıl ödeyeceğini düşünüyor

Dondurma çubuğundaki şifreyle, 500 bin liralık aracın sahibi oldu

Dondurma çubuğundaki şifreyle çekilişe katılıp 500 bin liralık otomobili kazanan bisiklet tamircisi, aracı alabilmesi için gereken servet değerindeki vergiyi nasıl ödeyeceğini düşünüyor

21 Eylül 2017 Perşembe 10:20
Dondurma çubuğundaki şifreyle, 500 bin liralık aracın sahibi oldu
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TÜRKİYE'DE bir dondurma firması tarafından iki kişiye verilecek olan lüks otomobillerden birinin sahibi, yapılan çekiliş sonucuna göre  Ünye'de yaşayan Engin Yiğenoğlu oldu.

Açık Öğretim Fakültesi'nden 4 yıllık İktisat Bölümü mezunu olan ve iş bulamadığı için ağabeyine ait bisiklet satışı ve tamiri yapılan işyerinde çalışan Yiğenoğlu, yaklaşık 500 bin lira değerindeki otomobili kazandığını öğrenince büyük sevinç yaşadı.
"3 YILDIR BU KAMPANYAYA KATILIYORDUM"

Yediği dondurmanın çubuğunda yazan şifreyi internet üzerinden kampanya sayfasına yazarak çekilişe katıldığını belirten Yiğenoğlu, "3 yıldır bu kampanyaya katılıyordum. Bu yıl da şansımı denedim. Kampanya sonucu 16  Eylül'de açıklandığında çok şaşırdım" dedi.
"VERGİSİNİ KARŞILAYACAK DURUMUM YOK"

Kendisinden istenen belgeleri toplayıp firmaya gönderdiğini belirten Yiğenoğlu, "Firmadan gelecek haberi bekliyorum. Benim öğrendiğim bilgi otomobilin değeri yüksek olduğu için yüksek miktarda da bir vergisi var. Bunu karşılayacak durumum yok. Yakınlarım kanalıyla bankadan kredi alıp bu parayı ödemeyi planlıyoruz. Otomobili aldığımda ise değeri miktarında satmak istiyorum. Değeri verilmezse kendim alacağım" diye konuştu.

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Açık öğretim FakültesiTürkiye CumhuriyetiTürkiyeEylülOrduMagnumDordurma çubuğu
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