Doluluk oranı yüzde 100'e ulaştı! Erken rezervasyon...

HAZRETİ İbrahim, Hazreti Lut, Hazreti Yakup, Hazreti Eyyup, Hazreti Elyesa ve Hazreti Şuayb'ın yaşadığı rivayet edilen, 'Peygamberler Şehri' Şanlıurfa'da, 2019 yılının turizmde Göbeklitepe Yılı ilan edilmesiyle birlikte turist yoğunluğu yaşanıyor. Yerli ve yabancı ziyaretçiler en büyük ilgiyi 'Hazreti İbrahim'in doğduğu ve dönemin hükümdarı Nemrut tarafından ateşe atıldığı yer' olarak rivayet edilen Balıklıgöl yerleşkesi ile UNESCO Dünya Miras Listesi'ne giren Göbeklitepe'ye gösteriyor. Tarihi ve turistik güzellikleriyle öne çıkan kente artan ilgi dolayısıyla, rezervasyonsuz gelen yerli ve yabancı ziyaretçiler konaklama sıkıntısıyla karşılaşıyor. 9 günlük Ramazan Bayramı tatili nedeniyle yapılan rezervasyonlarla otellerde doluluk oranı yüzde 100'e ulaştı.

Şanlıurfa Bölgesel Turist Rehberleri Odası Başkanı Müslüm Çoban, bölgenin bu yıl turizm alanında çok ciddi ivme yakaladığını belirterek, "Kentte ziyaretçilerin yer bulmak için 1-2 ay öncesinden rezervasyon yaptırması gerekiyor. Turizmde en önemli olan otel. Onu ayarladıktan sonra ulaşım da rehber de güzergah da çok daha kolay ayarlanabiliyor. Planını erken yapan insanlarımız bölgeye gelince yer problemi yaşamaz. Şu an kent merkezlerinde yıldızlı ve yıldızsız birçok otel dolmuş durumda. Hatta turistlerimiz, şehir merkezinde yer olmadığı için bazı büyük ilçelerde konaklıyor. Bölgemizde daha fazla konaklama tesisine ihtiyaç olduğunu düşünüyoruz" dedi.

'GÖBEKLİTEPE'Yİ DÜNYAYA TANITACAĞIZ'

İnanç turizmin başkenti olan Şanlıurfa'ya olan yoğun ilgiden dolayı memnuniyetini dile getiren Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül de şunları söyledi:

"Şanlıurfa'mız coğrafi konumu, tarihi değerleri, kültürel zenginlikleri ve doğal güzellikleriyle turizmin bütün potansiyellerini içinde barındıran bir şehirdir. Bu yönüyle Urfa, Hz İbrahim'den kendisine miras kalan misafirperverlikle, dört mevsim huzur ve güven içinde misafirlerine ev sahipliği yapabilecek potansiyele sahip bir şehirdir. 12 bin yıllık geçmişiyle, yapılan her arkeolojik bulguda, dünya tarihinin yeniden şekillenmesine vesile olan Göbeklitepe. Medeniyetlerin ve uygarlığın buluştuğu, kaynaştığı, hoşgörünün ve muhabbetin başkentinden, bir gün yolunuz mutlaka Urfa'dan geçmelidir. Dünyada değişen bir turizm algısı var. Kültür, tarih ve gastronomi turizmi de her geçen gün daha fazla rağbet görmektedir. İnsanlar artık sadece dinlenmekle, sadece gezmekle yetinmiyor, gittikleri yerlerde hayatın her alanına ulaşmak, tanımak, tecrübe etmek istiyorlar. Elbette bu büyük bir değişimdir, şayet doğru şekilde değerlendirebilirsek ki değerlendiriyoruz, bu yeni turizm anlayışından en kârlı çıkacak şehir Şanlıurfa olacaktır. Çünkü Şanlıurfa, hem eşsiz bir tarih laboratuvarı ve açık hava müzesidir hem de üç semavi dinin mensupları için ruhani ve manevi bir mekândır. Çünkü Şanlıurfa, inanç ve kültürlerin toprağında doğduğu, medeniyetlerin kavşağında buluştuğu, mutfak kültürüyle dünyaya nam saldığı, mimarinin ve üç semavi dinin ilk defa şekillendiği, yanık ve içli nağmelerin gür seslerde türküye dönüştüğü, tarihin başlangıç noktasıdır."

9 günlük Ramazan Bayramı tatilini değerlendirmek isteyenlerin mutlaka Şanlıurfa'yı gezmeleri gerektiğini söyleyen Göbeklitepe Dernek Başkanı Yusuf Sabri Dişli de, "Bizim rezervasyonlarımız 2 Mayıs'a kadar dolu. Ama bayramda bu rezervasyonlar açık, onun için acele edin diyoruz. 9 günlük tatilde Şanlıurfa'da ne yapacağız diye düşünmeyin. 12 bin yıllık insanlığa ışık tutmuş Göbeklitepe'yi gezersiniz. Masalımsı bir sıra gecesinde eğlenebilirsiniz. Halfeti'de bir sahil turu yapabilirsiniz? Birecik'te haşhaş kebabı yiyebilirsiniz. Harran'ı gezip konik evleri görebilirsiniz. Yine çok güzel bir müzemiz var. Oldukça zengin bir kültürümüz var. Sin tapınaklarını görebilirsiniz. Eğer Şanlıurfa'ya gelirseniz dünya kapsülünde zamanda bir yolculuk yaparsınız" diye konuştu.