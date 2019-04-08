Dolar "seçim" baskısı altında

Güne 5.60'ın üzerinde yukarı yönlü başlayan dolar/TL Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İstanbul seçimlerine yönelik açıklamalarıyla 5.71'e tırmandı.

Rusya seyahati öncesi Atatürk Havalimanı'nda gazetecilerin sorularını yanıtlayan Erdoğan, "Burada organize suç eylemleri tespit ettik. YSK'ya da bu belgelerle gittik. 13-14 bin farkla seçim kazandım havasına girmeye kimsenin hakkı yok. Savcılar delillere dayalı olarak gereğini yapacaklar" diye konuştu.

Seçimlerin üzerinden sekiz gün geçmiş olmasına karşın İstanbul özelinde devam eden tartışmalar yatırımcı açısından belirsizliğe neden oluyor.

Bu arada Merkez Bankası'ndan bugün normalleşme yönünde iki adım geldi. İlk olarak TCMB bünyesindeki döviz karşılığı TL swap piyasasında TL faizi yüzde 24'e çekildi. TCMB Cuma günü ilgili piyasada TL faizini yüzde 25.50 olarak belirlemişti. Ayrıca 22 Mart'tan bu yana ilk kez miktar bazlı repo ihalesi açıldı. TCMB, 22 Mart'ta "Finansal piyasalarda yaşanan gelişmeler dikkate alınarak, 1 hafta vadeli repo ihalelerine bir süreliğine ara verilmesi kararlaştırılmıştır" açıklamasını yapmış ve o tarihten bu yana 11 iş gününde repo ihalesi açmamıştı.

Güne 5.63 seviyesinden başlayan kur, 5.7126 ile gün içi zirvesini gördükten sonra saat 11:11'de yüzde 1'in üzerinde primle 5.6854'de yer aldı. Aynı saatte euro/TL de yüzde 1,20 artışla 6.3905 seviyesinde.

Türk Lirası, geçen hafta EBRD'nin tahsili geçmiş alacaklara yatırım yapabileceğine ilişkin açıklamaları ve kredi derecelendirme kuruluşu S&P'nin söylemleriyle benzer ülke para birimlerinden pozitif ayrışarak değer kazanmış ancak bu hareket kalıcı olmamıştı. Dolar/TL Perşembe 5.55'e kadar geri çekilmişti.

Öte yandan bu hafta Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın 10 Nisan'da açıklayacağı reform paketi takip ediliyor. Program çerçevesinde popülist adımların mı yoksa uzun vadeli yapısal adımların mı atılacağı izleniyor. Yol haritasında makro politikalar, bankacılık ve finansın yanı sıra eğitim yargı gibi konulara vurgu yapılıp yapılmayacağı yakından takip ediliyor.

Yukarıda 5.75 izleniyor

Işık FX Araştırma Uzmanı Yusuf Kavak, CDS ve Londra swap piyasasında faiz seviyeleri ile tahvil faizlerinin kur üzerinde etkili olduğunu, bu hafta özellikle İstanbul ve Ankara olmak üzere yerel seçim sonuçları ile Çarşamba günü açıklanacak olan reform paketinin kritik olduğunu ve jeopolitik gelişmelerin takip edileceğini söyledi.

"Herhangi bir risk ortaya çıkmadan seçim sonuçları netleşirse TL varlıklar güçlenebilir. Seçimin yenilenmesi gibi bir riskin ortaya çıkması veya kazananın değişmesi halinde bir gerilim ortaya çıkarsa yabancı yatırımcıda güven azalabilir" görüşünü dile getiren Kavak şöyle devam etti:

"Siyasi risk artışı ortaya çıkarsa kur yukarı gidebilir. Öte yandan S-400/F-35 konularının yanı sıra reform paketi önemli. Kredi genişlemesi gibi unsurların ortaya çıkması, maliye politikasının genişletilmesi gündeme gelirse bu olumsuz algılanabilir. Sıkı para politikasına bir de sıkı maliye politikasının eklenmesi gerek. Yapısal reformlarda eğitim, sağlık, adalet reformu yapılacak mı bunlara da bakılacak."

Kavak, dolar/TL'de ilk takip edilen 5.6550 seviyesinin kırılması halinde 5.75'lere doğru bir kısa vadeli trend olabileceğini, aşağıda ise destek olarak 5.57 seviyesinin takip edildiğini söyledi.