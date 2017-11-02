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Dolandırılan geline açıkça sordu: Gerdeğe girdin mi

Düğün günü takıları almak için kayınpederi ve eşinin şiddetine uğrayan genç kadın, Seda Sayan'a çıkıp dolandırıldığını anlattı. Kadırgalı, "Gerdek gecesi oldu mu?" diye açıkça sordu

Dolandırılan geline açıkça sordu: Gerdeğe girdin mi

Düğün günü takıları almak için kayınpederi ve eşinin şiddetine uğrayan genç kadın, Seda Sayan'a çıkıp dolandırıldığını anlattı. Kadırgalı, "Gerdek gecesi oldu mu?" diye açıkça sordu

02 Kasım 2017 Perşembe 12:41
Dolandırılan geline açıkça sordu: Gerdeğe girdin mi
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SHOW Tv'de yayınlanan  Seda Sayan ve  Uğur Arslan'ın sunduğu programda şoke eden bir olay yaşandı.  Seda Sayan'ın programına başvuran Edanur Sürücü isimli genç kadın en mutlu gününde dolandırıldığını anlattı. Kadırgalı'nın sorusu herkesi şoke etti.

"GERDEK OLDU MU?"

Programa başvuran Edanur'un anlattığı konular karşısında izleyiciler şoke oldu.  Seda Sayan'ın "Gerdek gecesi oldu mu?" sorusu düne damga vurdu.

DÜĞÜN GÜNÜ KAYINPEDERİ VE EŞİNDEN DAYAK YEDİ

Edanur Sürücü ile Adem Reçber 5 yıllık süren ilişkilerini evlilikle sonlandırmak istiyorlardı. Fakat düğün günü yaşananlar herkesi şoke etti. Yaşadıklarını anlatan Edanur gözyaşlarını tutamadı. 8 Ekim tarihinde evlenmek için düğüne gelen Edanur Sürücü 13:00 ile 17:00 arasında başlayacak olan düğüne saat 15:00'te geldi. Ne olduğunu anlamayan Edanur'a kayınpederi ve evleneceği adam saldırdı. Saldırmalarının nedeni ise takıları almak!

YAĞMURDA SOKAĞA ATIP TELEFONUNU ELİNDEN ALMIŞLAR

Canlı yayında olanları anlatan Edanur gözyaşlarını tutamadı. Düğün gecesi ağlaya ağlaya anne evine giden Edanur'un yaşadıkları şoke etti. Ailesinin her zaman arkasında olduğunu söyleyen Edanur, bu konuda şanslı olduğunu söyledi. Yağmurda sokağa atılan ve telefonu elinden alınan Edanur'a  Seda Sayan'ın sorduğu gerdek gecesi oldu mu sorusu ise yayınlanan programa damga vurdu.

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Son Güncelleme: 02.11.2017 12:42
Anahtar Kelimeler:
MagazinSeda SayanTwitterFacebookGoogle
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