Dolandırıcıların yeni taktiği! Dikkat sizin de başınıza gelebilir…

1- KONGRE üyelerini ve taraftarları telefonla arayıp, ‘lisanslı ürünleri indirimli satıyoruz' diyorlar.

2- Güven telkin etmek için ürünü kargo ile adrese gönderip, kapıda ödeme yöntemini seçiyorlar

3- Kapıda teslim edilen paketin içinden 110 tl'lik lisanslı ürün yerine 10 tl'lik tişört ya da kaşkol çıkıyor

Türk futbolu yeni bir dolandırıcılık yöntemiyle karşı karşıya. Futbolcuları milli takımda parlatıp, yüksek bedellerle kulüp takımlarına satılma iddiasını Habertürk'ten Atilla Türker son derece başarılı bir habercilikle gözler önüne serdi. Ben, sizi başka bir dolandırıcılık yönteminden haberdar edeceğim. Bugünlerde özellikle 3 büyük kulübün kongre üyelerine ve taraftarlarına sık sık telefonlar geliyor.

– Efendim Fenerbahçe Spor Kulübü'nden arıyoruz.

– Beşiktaş Kartal Yuvaları'ndan rahatsız ediyoruz.

– Galatasaray Kulübü adına arıyorum.

Bu gibi telefonlarla taraftarlara ürün pazarlıyorlar. Üstelik indirimli ürün…

– Sayın başkan Fikret Orman, kulüp üyeleri arasından 100 kişilik VIP üyesi belirledi. Bunların içinde siz de varsınız. Kulübe katkı için 169 TL'lik formayı size indirimli olarak 110 TL'ye satıyoruz.



ÖDEME BELGESİ GÖNDEREN ADRESTE BOŞ BİR ODA ÇIKTI!

– Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray kulüpleri ‘Call Center' yöntemi ile dolandırıcılık sistemini sık sık yetkili mercilere şikayet ediyorlar. Ama ne yazık ki bir başarı elde etmiş değiller. En fazla 1903, 1905, 1907 gibi uzantıları olan telefon numaralarını iptal edebiliyorlar.Beşiktaş, ödeme belgesi gönderen bir firma ile ilgili şikayette bulunmuş. Firmanın adresine yapılan baskında 17 yaşında bir çocuk bomboş bir odada otururken bulunmuş. Kulüpler kargo şirketlerine de başvuruda bulunmuş. Ama kargo şirketleri de, “Biz ne satıldığını bilemeyiz” diyerek kulüplerin isteğini geri çevirmiş.

MÜŞTERi BULMAK İÇİN BULDUKLARI YÖNTEMLER OLDUKÇA ÇARPICI:

‘TRANSFERE PARA BULMAK İÇİN ÜRÜN SATIYORUZ!'



– Müşter,bulmak için belirledikleri yöntemlerden biri bu. Bir diğeri ise oldukça çarpıcı ve yaratıcı!..

Diyelim ki gazetelerde X futbolcunun X kulübüne transferi için bir haber çıktı.

– Efendim X'in transferi için katkı sağlamak ister misiniz? Kulübümüz ürün satışı ile bu transferi gerçekleştirmek istiyor.

Kulüpten bir şekilde elde ettikleri datalara sahip oldukları için taraftarlar üzerinde inandırıcı oluyorlar. Güven telkin etmek için de, ürünü kargo ile adrese gönderiyorlar ve kapıda ödeme yöntemini seçiyorlar.

Kulüp tarafından arandığını düşünenler de sipariş veriyor. Ancak kapıda teslim alıp ürünün paketini açmadan ödemeyi yapanlar dolandırıldıklarını çok geçmeden öğreniyorlar. Kulübün lisanslı ürünü diye 110 TL aldıkları formanın yerine paketten 10 liralık tişört ya da kaşkol çıkıyor.



HÜSEYİN MİCAN, KARGO İLE GÖNDERİLEN ÜRÜNLERİ KABUL ETMEDİ

KARTAL YUVALARI'NIN YÖNETİCİSİNİ BİLE ARADILAR!

– Dolandırıcılar işi öyle ilerletmişler ki, Beşiktaş Kulübü'nün Kartal Yuvaları'ndan sorumlu yöneticisi Hüseyin Mican'ı bile aramışlar. Mican, isme yazılı 15 adet kaşkol siparişi vermiş ama kargo gelince de almamış ürünü.

Aynı şekilde Beşiktaş yöneticisi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'na da ulaşmışlar. Mahmutyazıcıoğlu da 20 forma sipariş vermiş ve o da kargo gelince ürünü kabul etmemiş.

Her iki Beşiktaş yöneticisi de taraftarlara bu yöntemi uygulamalarını tavsiye ediyor. Böylece dolandırıcılar zarar ediyorlar. Hüseyin Mican bu dolandırıcılık yönteminin müthiş bir ekonomi yarattığını söylüyor.

‘CALL CENTER' ALDATMACASI İLE MİLYONLAR KAZANIYORLAR

DATA TOPLAMAK İÇİN TARAFTARLA ANKET YAPIYORLAR



– Hüseyin Mican'a taraftarları ‘telefonla satış' yoluyla dolandıran bu yöntemin hacmini soruyorum:

– 1-2 milyon TL var mıdır?

– Daha da fazladır. En az 5 milyon TL'ye ulaşmıştır.

Bunun da açıklamasını yapıyor:

– Öncelikle bir Call Center açıyorlar. Burada en az 10 kişi çalıştırıyorlar. Üstelik inandırıcı olsun diye telefonla ulaştıkları taraftarlar telefonun diğer ucundan Call Center çalışanlarının seslerini de duyuyorlar. Bütün bunlar bu işin ne kadar büyük boyuttta olduğunu gösteriyor. Dolandırıcılar sadece kulüp dataları ile yetinmiyorlar. Kendi datalarını bir anlamda kendileri oluşturuyor. Maç günleri taraftarların yoğun oldukları bölgeye gidip anket düzenliyorlar.

– Fenerbahçe, geçen hafta hangi takımı kaç kaç yendi? Bilirseniz forma hediye ediyoruz.

Bunun gibi basit sorularla taraftar bilgilerine ulaşıyorlar. Birkaç hafta sonra da kulübün resmi departmanı gibi taraftarlara ulaşıp sahte ürün pazarlıyorlar.

TELEFONLA SATIŞ YAPMAK İSTEYENLERİ SORGULAYIN



– Peki, kulüp üyelerini ve taraftarları telefonla arayarak lisanslı ürün sattıklarını iddia eden dolandırıcılara karşı ne yapmalı. Kulüp yöneticilerinin önerisi şu:

Bu tür telefonlar gelince karşı tarafı sorgulayın. Çünkü pek çok çalışan yönetici isimlerini bile bilmiyor. Ayrıca sipariş verseniz bile isme yazılı sipariş verin ve adrese teslimde ürünü almayın. Böylece dolandırıcılar o üründen tamamen zarar etsinler.

BEŞİKTAŞ VE GALATASARAY: Call Center ile satış yöntemi yapmıyor.

FENERBAHÇE: 0850 290 1907 ve 0216 2901907 numaralı ile satış yapıyor.