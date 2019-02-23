Dolandırıcılar sanal alemde v`olta` atıyor

Bankalararası Kart Merkezi Genel Müdürü Soner Canko, sosyal mühendislik ve oltalamanın yeni dolandırıcılık türleri olduğunu belirterek, "Sosyal medya platformlarında, internette ya da e-posta aracılığıyla bedava veya çok cazip fiyatlarla teklif edilen ürün, hizmet ve kampanyalar gerçek değildir" dedi

Dolandırıcılar sanal alemde v`olta` atıyor
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BANKALARARASI Kart Merkezi (BKM) Genel  Müdürü Soner Canko, AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, ödeme  alışkanlıklarındaki değişimin, eski dolandırıcılık türlerinin yerini sosyal  mühendislik gibi yeni siber dolandırıcılık türlerinin almasına sebep olduğunu  söyledi.

Dolandırıcılık türleri değişse de konuyla ilgili yeterli bilgisi  olmayan ve gerekli önlemleri almayan kişilerin dolandırıcıların kurbanı olmaya  devam ettiğini belirten Canko, bir ağa, cihaza ya da kişisel hesaba ulaşmak  isteyen dolandırıcıların, amaçlarına ulaşmak için pek çok yöntemi kullandığını  anlattı.

Canko, artan dolandırıcılık olaylarına karşı kullanıcıları dikkatli  olmaları konusunda uyaran BKM'nin hem kişilerin hem de kurumların bu tehditlerden  korunması için sosyal mühendisliğin ve oltalamanın ne olduğunu, saldırı yollarını  ve bu saldırılardan korunma yöntemlerini çeşitli platformlarda paylaştığını  anımsattı.

BKM tarafından bilgi güvenliğiyle ilgili farkındalığı artırmak  amacıyla hayata geçirilen www.bilgiguvende.com adresinden de bu konuda en güncel  bilgilere ulaşılabildiğini ifade eden Canko, "Sosyal mühendislik, sahtekârların  hile ve kurnazlıkla yönlendirme, etki altına alma ve kandırma gibi yöntemler  kullanarak insanlardan aldıkları/çaldıkları kişisel bilgileri kendi çıkarları  için kullanmalarına verilen genel isimdir. Güvenliğimizi artırmak için en önemli  yol, farklı saldırı türlerinin neler olduğunu anlamaktan geçiyor. Sahtekârların  en çok başvurduğu sosyal mühendislik yöntemlerinden biri oltalamadır." diye  konuştu.

"SAHTEKÂRLAR, 'TAKİPÇİ SAYINI ARTIRMA' YA DA 'PROFİLİNE KİMLER  BAKTI' UYGULAMALARINI KULLANIYOR"

Soner Canko, oltalamanın (phishing), genellikle 3 farklı yolla  yapıldığını belirtti. Bu yollardan birinde sahtekârların internet aramalarında  çıkan sonuçlarda, bankaların gerçek sitelerine benzeyen ancak aslında sahte olan  internet sitesi bağlantılarının ilk sıralarda çıkmalarını sağladığını ifade eden  Canko, bir diğer yolda ise kullanıcılara bankalar, kamu kurumları ya da kargo  firmalarından gönderilmiş gibi gözüken e-postalar yollandığını ve kullanıcılardan  bu e-postaların içindeki bağlantılara tıklamasının istendiğini anlattı.

Arama sonuçlarındaki ve e-postalardaki bu bağlantılara tıklayanları  kendi hazırladıkları sahte internet sitelerine yönlendirdiklerini söyleyen Canko,  sahte internet sitelerinde kredi kartı veya hesap bilgilerini giren  kullanıcıların bilgilerini ele geçirdiklerini ve bu sayede kullanıcı  hesaplarından yüklü miktarlarda para çekebildiklerini dile getirdi.

Canko, son zamanlarda sosyal medyada "takipçi sayını artırmak ya da  profiline kimlerin baktığını görmek istiyorsan bu uygulamayı indir" diyen  uygulamalar gördüklerini söyledi.

Sahtekârların bu uygulamaları indiren kullanıcıların şifre ve hesap  bilgilerini ele geçirdiklerini vurgulayan Canko, şöyle devam etti:

"Ele geçirdikleri bu hesapların isimlerini değiştiriyorlar ve bu  hesapları banka ya da kamu kurumlarının hesaplarıymış gibi gösteriyorlar. Daha  sonra bu hesaplardan kredi kartları için ödenen aidatların geri alınabileceği,  ödenen vergi borçlarına ait bazı geri ödemeler yapılacağı, ödemesi gecikmiş vergi  borcu ya da trafik cezası olduğu gibi reklamlar veriyorlar. Sosyal medya  hesaplarında bu reklamları gören kullanıcılar bu reklamların içindeki bağlantıya  tıkladıklarında karşılarına bankanın ya da kamu kurumunun sahte internet sitesi  çıkıyor. Bu ekranda kredi kartı veya hesap bilgilerini girdikleri anda  sahtekârlar sayfaya bağlananların kart ve hesap bilgilerini ele geçiriyorlar ve  böylece kullanıcı hesaplarından para çekerek bu kişileri dolandırıyorlar."

"KAYNAK SİTEYE DOĞRUDAN BAĞLANILMALI"

BKM Genel Müdürü Canko, sosyal medya platformlarında, internette ya da  e-posta aracılığıyla bedava veya çok cazip fiyatlarla teklif edilen ürün, hizmet  ve kampanyaların gerçek olmadığını vurguladı.

Teklif edilen ürün ya da hizmetin çok hızlı tükendiğini ve çok az  zaman kaldığını, bu nedenle hemen karar verilmesi gerektiğini söyleyen reklam ve  tekliflere özellikle dikkat edilmesi gerektiğinin altını çizen Canko,  "bilgilerinizi güncellemezseniz hesabınız bloke edilecektir" gibi bir uyarı  içeren e-posta ya da kısa mesajlara da dikkat edilmesi gerektiğini söyledi.

Canko, en küçük bir şüphede reklam, e-posta ya da kısa mesajla gelen  bağlantı adresine değil, kaynak siteye doğrudan bağlanılması gerektiğini  uyarısında bulundu.

Bu tarz sahtekârlık yöntemlerinde bağlantı adresi olarak gönderilen  adreslerin sahte adresler olduğuna işaret eden Canko, "Bu adresler ya asıl  adresten tamamen farklıdır ya da asıl adrese çok benzer ancak bir veya iki harfi  yanlış yazılmıştır." dedi.

"DİKKAT EDELİM, KONTROL EDELİM, ŞÜPHELENELİM"

Soner Canko, dolandırıcıların ve sahtekârların ağına düşmemek için  e-postalarda dikkat edilmesi gereken noktaları söyledi.

"Gönderen kişiyi tanıyor musun? İş hayatında ya da sosyal hayatında  daha önce sana e-posta göndermiş mi ya da sen ona e-posta göndermiş misin?  Bunları kontrol etmelisin." diyen Canko, e-posta gönderen bilgisi alanında  şüpheli bir internet adı veya adresinin yazıp yazmadığına dikkat edilmesi  gerektiğini vurguladı.

Canko, şöyle devam etti:

"E-postanın gönderilen alanında sadece benim adresim mi var yoksa  başka adresler de var mı, kontrol etmeliyim. Başka adresler varsa bu adresleri  tanıyıp tanımadığımı kontrol etmeliyim. E-postanın konusu alanında yazan bilgiler  ile mesaj alanında yazan bilgiler birbirleriyle uyuşuyor mu, kontrol  etmeliyim.E-postanın konusu alanındaki bilgiler 'RE:' ile mi başlıyor yani benim  gönderdiğim bir e-postaya yazılan bir cevap şeklinde gönderilmiş olarak mı  gözüküyor, kontrol etmeliyim. Eğer öyle ise benim daha önce hiç e-posta  göndermediğim birinden gelen bir cevap mı kontrol etmeliyim. Benim hiç e-posta  göndermediğim bir adresten gelen bir cevap ise bu e-postadan şüphelenmeliyim.  E-postada ekli dosyanın benimle bir ilgisi var mı, kontrol etmeliyim. Ekli  dosyanın e-postanın konusuyla alakalı bir dosya olup olmadığına dikkat etmeliyim.

Ekli dosyanın uzantısı .docx, .xls, .xslx, .pdf, .jpeg, .png gibi  bilinen uzantılardan farklı bir uzantıya mı sahip, kontrol etmeliyim. .exe  uzantılı dosyalara özellikle dikkat etmeliyim. E-postanın açıklamasında benden  olumsuz bir durumu engellemek ya da bir ürün kazanmak için bağlanmamı istediği  bir adres var mı, kontrol etmeliyim. Mesaj içeriğinde yazım hataları var mı,  kontrol etmeliyim. E-posta benim ya da bir tanıdığımın tehlikede olduğunu veya  benim ya da bir tanıdığım hakkında uygunsuz içeriğe sahip olduğunu söylüyorsa,  bundan şüphelenmeliyim."

"ŞİFRELERİ DÜZENLİ VE KISA ARALIKLARLA DEĞİŞTİRMELİYİZ"

Soner Canko, internet tarayıcısı ayarlarının sahtekârlık sitelerini  açmayı engelleyecek şekilde düzenlenmiş olması gerektiğini söyledi.

Bunun için internet tarayıcılarının ayarlar menülerindeki güvenlik  ayarlarından güvenli tarama özelliğinin aktif hale getirilmesi gerektiğini ifade  eden Canko, şüphelenilen sitelerin ilgili sosyal medya platformlarına ya da  ilgili banka veya kamu kurumlarına bildirmesi gerektiğini dile getirdi.

Canko, banka adresi izlenimi verilerek açılmış sahte siteler için  erişim yasağı koydurulması amacıyla gerekli tüm yasal girişimlerde bulunulmasının  önem arz ettiğinin altını çizdi.

Sosyal medya ve internette dikkat edilmesi gerekenlere ilişkin Canko,  şu değerlendirmelerde bulundu:

"Eğer bağlanılması istenen bir adres var ise önce adresin üzerine  gelinmeli ve adrese tıklamadan görünen adres kontrol edilmeli. Bir bankanın  sitesinin başında 'http' olmaz, 'https' olur ve alan adı '.com' değil, '.com.tr'  olacaktır. Bu küçük detaylar, kullanıcıların dolandırılmasının önüne geçebilir.  Bankalar hesabınızda sorun olduğunu, hesabınızın ele geçirildiğini söyleyerek  sizden telefonla veya e-posta ile kart veya hesap bilgilerinizi istemez. Aynı  şekilde ödül kazandığınızı veya bir çekilişe katılmanız için gerekli olduğunu  söyleyerek kart ya da hesap bilgilerinizi istemez.

Kullanıcılar bir bankanın resmi sosyal medya hesabının nasıl olduğunu  ve resmi sitenin kopyalarından nasıl ayırt edileceğini bilmelidirler. Büyük  sosyal medya mecralarındaki hesapların yanında bulunan mavi tik, hesabın  onaylandığını ve o kuruma ait olduğunu gösterir. Takipçi hesaplarını kontrol  etmek de önemli. Türkiye'deki bankaların hepsinin sosyal medya hesaplarında  yüksek sayıda takipçisi bulunuyor. Sitelere bağlanmak için kullandığımız  şifreleri düzenli ve kısa aralıklarla değiştirmeliyiz ve aynı şifreyi birden  fazla site için kullanmamalıyız. Olası bir dolandırıcılık durumuyla karşı karşıya  olduğumuzu düşünüyorsak, bankamızı hemen aramalı ve durumla ilgili bilgilendirme  yapmalıyız. Mobil cihazlarımıza yüklediğimiz uygulamaları yalnızca orijinal  uygulama mağazalarından indirmeliyiz."

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