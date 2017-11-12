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Doktorundan korkutan açıklama: Naim'in hayati tehlikesi devam ediyor

Akşam saatlerinde beyin kanaması nedeniyle acil ameliyata alınan Naim Süleymanoğlu'nun doktoru, rekortmen haltercinin hayati tehlikesinin devam ettiğini söyledi

Doktorundan korkutan açıklama: Naim'in hayati tehlikesi devam ediyor

Akşam saatlerinde beyin kanaması nedeniyle acil ameliyata alınan Naim Süleymanoğlu'nun doktoru, rekortmen haltercinin hayati tehlikesinin devam ettiğini söyledi

12 Kasım 2017 Pazar 09:46
Doktorundan korkutan açıklama: Naim'in hayati tehlikesi devam ediyor
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BEYİNDEKİ kanama ve buna bağlı artan ödem nedeniyle akşam saatlerinde acil ameliyata alınan olimpiyat ve dünya şampiyonu eski milli halterci  Naim Süleymanoğlu, yaklaşık 1.5 saat süren ameliyattan çıktı.

Ameliyatın ardından açıklama yapan Prof. Dr.  Yalçın Polat, rekortmen haltercinin hayati tehlikesinin bulunduğunu ve yoğun bakımda tutulduğunu söyledi.

"NÖROLOJİK BULGULARINDA GERİLEME VAR"

Polat, "Organ fonksiyonlarında bir bozulma yoktu. Yine yoğun bakımda uzun süre kalan, karaciğer nakli gibi ağır bir ameliyat geçiren hastalarda gördüğümüz enfeks,yonlar zaman zaman oldu. Ancak gelinen noktada bazı tetkikler sonucu nörolojik bulgularında birtakım gerilemeler görülmesi üzerine tekrar beyin tomografisi ve MR alındı. Ameliyat kararı alındı. Bu onun için hayati tehlike arzediyordu. Yapılan işlem beyni ve ödemi rahatlatmaktı. Hayati tehlikesi devam ediyor" diye konuştu.

NAİM SÜLEYMANOĞLU KİMDİR?

Naim Süleymanoğlu, 23 Ocak 1967'de  Bulgaristan'da dünyaya geldi. Milli sporcu haltere 1977'de başladı. 15 yaşında iken  Brezilya'da düzenlenen dünya gençler halter şampiyonasında 52 kiloda iki altın madalya alarak şampiyon oldu. Onaltı yaşında rekor kırarak yine şampiyon oldu. Böylece halter tarihinde en genç dünya rekortmeni ünvanını aldı.

1983 yılında  Viyana'da yapılan turnuvada, 56 kiloda dünya rekorlarını sırası ile koparmada 130.5, silkmede 165 ve toplamda da 295 kilo olarak kırdı. Daha sonra bu rekorlarını yine kendisi kırdı. 1986 yılında dünya şampiyonasında 60 kilo kategorisinden katıldı ve toplamdaki rekorunu 335 kiloya çıkararak dünya şampiyonu oldu. 1988  Seul Olimpiyatları'da ise yine 60 kilo kategorisinde muhteşem rekorlar kırdı. (Toplam: 342,5 kg)  Naim Süleymanoğlu'nun  Seul'daki muhteşem başarısı ile  Türkiye'ye olimpiyatlarda güreş dışında ilk altın madalya kazandıran sporcu oldu.

1984, 1985 ve 1986'da dünyada, yılın haltercisi seçildi.  1984 Los Angles Olimpiyatları'na,  Bulgaristan'ın da  Sovyetler Birliği'nin yanında boykota katılması nedeniyle katılamayan Süleymanoğlu, ülkesindeki baskılardan kurtulmak için, 1986 senesinde, Melbourne,  Avustralya'da düzenlenen Dünya Halter Şampiyonası'nda bir süre ortadan kaybolan ve daha sonra 11  Aralık'ta ortaya çıktığında, Türk Büyükelçiliği'ne sığınarak,  Türkiye'de yaşama, ve Türk Milli Takımı adına karşılaşmalara çıkma telebinde bulunan sporcu, talebinin kabul edilmesinin ardından,  Naim Süleymanoğlu adını aldı.

1992  Barcelona Olimpiyatları'nda, rakiplerine karşı ezici üstünlük sağlayarak, yurda altın madalyayla dönen  Naim Süleymanoğlu, yine o sene, Uluslararası Halter Basın Komisyonu tarafından "Dünyanın En İyi Sporcusu" seçildi. 1993 Dünya Şampiyonasında, 3 altın madalya kazanmasının yanı sıra, 2 de dünya rekoru kıran halterci, 1994'te  Bulgaristan'da yapılan,  Avrupa Halter Şampiyonası'nda da, sadece üç kaldırış yaparak, üç dünya rekoru kırdı.

Çin'de yapılan dünya şampiyonasında sakatlığı devam ediyordu ve 3 altın madalya kazandı.  Naim Süleymanoğlu,  Uluslararası Halter Federasyonu'nun  Aralık 2000'de Atina'da toplanan kongresinde asbaşkanlığa seçildi.

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BrezilyaYalçın PolatBulgaristanNAİM SÜLEYMANOĞLUSpor
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