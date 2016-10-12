Doktorun geldiğini duyan vatandaşlar hastaneye koştu

GEMEREK Devlet Hastanesinde yaşanılan uzman hekim sıkıntı ilçede yaşayan vatandaşları mağdur ediyor. Çocuk uzman hekimi ve kadın doğum uzmanının hastaneye sadece Salı günü gelmesi nedeniyle vatandaşlar çevre illere muayene gitmek zorunda kalıyor. Salı günü doktorun hastaneye geldiğini duyan ilçe halkı hastaneye akın ediyor. Söz konusu yoğunluktan dolayı bazı hastalar da tedavi olamadan evlerine dönmek zorunda kalıyor.

İlçe halkı konuyla ilgili yaşanan mağduriyetin giderilmesi için hastaneye kalıcı doktorun atanmasını istedi. Vatandaşlardan Resul Tok, "Hastanemizde kadın doğum kadrosu olmadığından dolayı sırf salı günleri geldikleri için hastalar mağdur oluyor. Şikayetçiyiz, hastanemizde kalıcı doktor istiyoruz, kadın doğum uzmanı haftanın bir günü değil sürekli olsun. En kısa zamanda hastaların bu mağduriyetinin giderilmesini istiyoruz." dedi.



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