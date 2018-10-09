Doktorlar ayaklandı! 'Sağlıkta Şiddet Yasası istiyorlar

ANTALYA Tabip Odası, Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi önünde sağlık çalışanlarının da katıldığı bir basın açıklaması düzenledi. İstanbul'da Dr. Fikret Hacıosman'ın hastası tarafından öldürülmesinin ardından, son yıllarda sağlık çalışanlarına yönelik artan şiddeti protesto eden sağlık çalışanları, Sağlıkta Şiddet Yasası'nın çıkartılmasını talep etti.

'HEKİM İLE HASTAYI KARŞI KARŞIYA GETİRİCİ SÖYLEMLERDEN VAZGEÇİN'

Antalya Tabip Odası Genel Sekreteri Dr. Naci İşoğlu, Sağlıkta Dönüşüm Programı'ndan vazgeçilmesi gerektiğini vurguladı. Dr. Naci İşoğlu, Sağlıkta Dönüşüm Programı'nın 2003 yılından itibaren uygulanmaya başladığını, bu programının sağlık hizmetine 'meta', hastaya 'müşteri' olarak yaklaştığını, hekim ile hastayı karşı karşıya getirdiğini söyledi. Dr. İşoğlu, “Sağlıkta Dönüşüm Programı uygulanmaya başlamasından bu yana sağlık alanında giderek artan şiddet olayları, artık dayanılmaz noktaya geldi. 2005 yılında İstanbul'da Prof. Dr. Göksel Kalaycı hocamızın bir hastası tarafından öldürülmesiyle başlayan süreçte, bugüne kadar 12 meslektaşımızı haksız yere uğradıkları saldırılar ve Sağlıkta Dönüşüm Programı'nın yol açtığı çarpıklıkların yarattığı tükenmişlik nedeniyle yaşamlarına son verdikleri için kaybettik. İlk günden itibaren yetkilileri uyardık, yine uyarıyoruz. Sağlıkta Dönüşüm Programı'ndan vazgeçin. Sağlık çalışanlarına yönelik hürmetsiz, itibarsızlaştırıcı, hekim ve hastayı karşı karşıya getirici söylemlerinizden vazgeçin" diye konuştu.



'YAŞATMAK İÇİN YAŞAMAK İSTİYORUZ'

Türk Tabipler Birliği'nin çağrısı üzerine toplandıklarını belirten Antalya Tabipler Odası Başkanı Prof. Dr. Nursel Şahin, sağlık çalışanlarına her gün onlarca şiddet olayı yaşandığını belirtti. Prof. Dr. Şahin, Türk Tabipler Birliği'nin sağlıkta şiddetin nedenleri ve çözümlerini kamuoyu ile paylaştığını, şiddeti önlemede etkili olacak caydırıcı cezaları öngören yasa tasarısını hazırlayarak TBMM'de kabul edilmesi için elinden gelen her şeyi yaptıklarını söyleyen Prof. Dr. Şahin, “10 Ekim'de başlamak üzere 7 gün süreyle 18.00-20.00 saatleri arasında Antalya'nın önemli merkezlerinde buluşup hep birlikte 'Sağlıkta Şiddete Hayır' diyerek Sağlıkta Şiddet Yasası'nın çıkarılması çağrısı yapacağız. 17 Ekim 2018'de Türk Tabipler Odası Başkanlarıyla birlikte TBMM'ye giderek Meclis Başkanı ve Sağlık Bakanı ile görüşeceğiz. Sağlıkta Şiddet Yasası talebini ileteceğiz. Daha kaçımızın ölmesi gerekiyor. Yaşatmak için yaşamak istiyoruz" diye konuştu.