Doktor sevgilinin korkunç planı

Şüpheli Özgür T. ise eve saat 01.18’de elinde poşet ve çanta ile geldi. Görüntüde Özgür T.’nin, saat 04.05’de yine elinde çanta ile evden çıktığı ve saat 05.30’da üzerinde ameliyat giysileri ile tekrar geldiği görüldü.