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Doktor sevgilinin korkunç planı

Ayşe Karaman'ın ölümüyle ilgili emniyet birimlerince yapılan görüntü izleme tutanağı da dosyaya girdi. Olayın meydana geldiği Oran Mahallesi Park Vadi Evleri D-Blok’a ait güvenlik kamera görüntülerinde Ayşe Karaman’ın, saat 23.34’te eve geldiği görüldü

GÜNCEL 14.10.2019, 22:58
Doktor sevgilinin korkunç planı
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Şüpheli Özgür T. ise eve saat 01.18’de elinde poşet ve çanta ile geldi. Görüntüde Özgür T.’nin, saat 04.05’de yine elinde çanta ile evden çıktığı ve saat 05.30’da üzerinde ameliyat giysileri ile tekrar geldiği görüldü.

#Doktor sevgili
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