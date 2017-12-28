Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU KÖŞE YAZILARI
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Şok iddia! D vitamini bir işe yaramıyor...
Şok iddia! D vitamini bir...
Sadece ses ile HDD hacklemek mümkün!
İsrail‘deki Ben Gurion Devlet Üniversitesi...
Instagram önerilerinden artık kaçış yok!
Instagram önerilerinden artık kaçış yok!
Telefonları yavaşlatmak Apple'a pahalıya mal olacak
Telefonları yavaşlatmak Apple'a pahalıya mal...

Doğum sırasında hastadan doktora HIV bulaştı

Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde bir asistan doktora HIV (Aids virüsü) bulaştığı belirtildi. Doktorun, müdahale ettiği HIV taşıyan bir hamile kadında kullandığı iğnenin eline battığı iddia edildi

Doğum sırasında hastadan doktora HIV bulaştı

Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde bir asistan doktora HIV (Aids virüsü) bulaştığı belirtildi. Doktorun, müdahale ettiği HIV taşıyan bir hamile kadında kullandığı iğnenin eline battığı iddia edildi

28 Aralık 2017 Perşembe 17:24
Doğum sırasında hastadan doktora HIV bulaştı
banner404

HASTANEYE getirilen ve HİV taşıyan hamile kadına müdahale eden doktorun parmağına, hastasında kullandığı iğne battı

VİRÜS İĞNEDEN BULAŞTI

Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine getirilen HIV pozitif taşıyan hamile bir kadına müdahale eden asistan doktora, kullandığı iğnenin parmağına batması sonucu virüs bulaştığı ileri sürüldü.

İNCELEME BAŞLATILDI

Olay, DÜ Tıp Fakültesi Hastaneleri Kadın Doğum Bölümünde meydana geldi. İddialara göre, hastaneye getirilen hamile ve HİV pozitif taşıyan kadına müdahale eden asistan doktorun parmağına, müdahale sırasında kullandığı iğne battı. HİV bulaşan asistan doktor, tedavi altına alındı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

İĞNE, DOĞUM SIRASINDA BATMIŞ

DÜ Hastanelerinden yapılan açıklamada, "İlimizdeki hastanelerde kabul edilmeyen HİV pozitif virüsü taşıyan anne adayı, anne ve çocuk sağlığı açısından hemen değerlendirilerek hastanın mağduriyeti söz konusu olduğu için hastanemize kabul edilmiştir. Sezaryenle yapılan doğum işleminde asistan doktorlarımızdan birinin eline iğne batması sonucu iş kazası olmuştur. Bu olumsuz tablonun giderilmesi için tüm resmi işlemler yapılmış. Doktor arkadaşımızın tedavisi ivedilikle yapılmış ve devam etmektedir" denild

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

banner355
Anahtar Kelimeler:
Dicle ÜniversitesiSağlıkGüncel
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bitcoin milyonerinden 1 milyon dolarlık bağış
Bitcoin milyonerinden 1 milyon dolarlık bağış
İzni kapınca define kazısı başlattı, meraklı kalabalık araziye koştu
İzni kapınca define kazısı başlattı, meraklı kalabalık araziye koştu
Alanya’da zabıtadan gece baskını
Alanya’da zabıtadan gece baskını

banner470

banner452

banner457

banner449

English Russian

banner472

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim