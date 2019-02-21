Doğum izinlerinin, yıllık ücretli izin hakkı için gereken süreye etkisi nedir?

KADIN çalışanlar, kullandıkları doğum ile ilgili izinlerin yıllık izin haklarında ne gibi bir etkisi olduğunu merak ediyor. İşte detaylar...

DOĞUM İZİNLERİNİN YILLIK İZİN HAKKI İÇİN GEÇEN SÜREYE ETKİSİ NEDİR?

4857 sayılı İş Kanununun 74’üncü maddesine göre, kadın işçilerin doğumdan önce 8 hafta ve doğumdan sonra 8 hafta olmak üzere toplam 16 hafta ücretli izin hakları bulunmaktadır. Aynı Kanunun 55’inci maddesi uyarınca; bu süreler, yıllık ücretli izin hakkının hesabında çalışılmış gibi hesaba katılır. Ayrıca, doğum yapan işçiye isteği halinde 16 haftalık ücretli izin hakkının dolmasından itibaren 6 aya kadar ücretsiz izin verilebilmektedir; fakat söz konusu bu 6 aylık ücretsiz izin, yıllık ücretli izin hakkının hesabına dahil edilmemektedir.