Doğuda kar Alanya’da deniz keyfi 

TÜRKİYE'NİN doğusundaki birçok ilde kar etkisini gösterirken Alanya’da yazdan kalma günler devam ediyor. Güneşli havayı fırsat bilen yerli ve yabancı turistler, soluğu plajlarda aldı. Hava sıcaklığının 27, deniz suyu sıcaklığının 25, nem oranının yüzde 28 ölçüldüğü ilçede tatilciler, Damlataş, Kleopatra ve Keykubat plajlarında denize girdi. Bazı turistler ise kumlara kendilerini atıp güneşlenirken müzik dinleyerek kitap okudu. Sahilde yürüyen çiftler, deniz yataklarıyla açılarak güneşlenen turistler ve kumsalda oynayan küçük çocuklar ise renkli görüntüler oluşturdu. Bazı tatilciler ise günübirlik tekne turlarına çıkarak Alanya'nın doğal güzelliklerinde gönüllerince eğlenme fırsatı buldu. Meteoroloji yetkilileri, ilçede hava sıcaklığının etkisini önümüzdeki günlerde de sürdüreceğini bildirdi.