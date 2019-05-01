Doğu Perinçek'ten Josef Sural için taziye mesajı

YAŞANAN elim trafik kazası sonucunda hayatını kaybeden Josef Sural için Aytemiz Alanyaspor Kulübü'ne taziye ziyaretleri ve mesajları sürüyor. Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek de Aytemiz Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu'na gönderdiği telgraf ile taziyelerini iletti. Perinçek mesajında, "Elim bir trafik kazası sonucu kaybettiğimiz Çek sporcu Josef Sural'ı saygıyla anıyoruz. Alanyasporumuzun, Josef Sural'ın kederli ailesinin ve Türk spor camiasının başı sağ olsun. Kazada yaralanana sporcularımıza da acil şifalar diliyorum. Saygılarımla" ifadelerini kullandı.

ÇAVUŞOĞLU'NDAN TEŞEKKÜR

Doğu Perinçek'in gönderdiği taziye mesajına teşekkür ederek cevap veren Aytemiz Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu da şu ifadelere yer verdi: "Kulübümüzün 29 Nisan gecesi yaşadığı büyük acı sonrasında verdiğiniz estek, camiamız için son derece kıymetlidir. Rekabetin yüksek olduğu spor camiasında, dostluğun ondan daha büyük ve kalıcı olduğunun ispatı niteliğindeki yaklaşımınız, Türk spor ailesinin birlikte güzel günlere ulaşması için çok önemli katkı sağlayacaktır. Bu acılı günümüzde gönderdiğiniz mesaj vasıtasıyla verdiğiniz destek için teşekkür eder, esenlikler dilerim."