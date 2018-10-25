Doğu Çevreyolu'nda 2. etap tamamlandı

ANTALYA Büyükşehir Belediyesi, Kuzey Çevre Yolu'nun açılmasından sonra çalışmalarına hız verdiği Doğu Çevre yolunda 2 etap çalışmalarını tamamladı. Kepez üstündeki Korkuteli Kavşağı ile Antalya Havalimanı arasını bağlayacak Doğu Çevre Yolu güzergâhı, Burdur, Korkuteli, Kemer'den Korkuteli Kavşağı'na gelen araçların şehir içi trafiğine girmeden havalimanı istikametine geçişleri için planlandı. Toplamda 23 kilometre olan güzergâhın Havaalanı Kavşağı-Toptancı Hal arasındaki ilk 5 kilometrelik bölümü daha önce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından hizmete açılmıştı.

75 MİLYON LİRA HARCANDI

Üç etap halinde Korkuteli Kavşağı'na bağlanacak Altınova imar yolu projesinin Beşkonak Köprüsü ile Göçerler Mahallesi arasındaki 11 kilometrelik ikinci etabı da Büyükşehir Belediyesi tarafından tamamlandı. Büyükşehir Belediyesi projenin iki etabına toplam 75 milyon lira harcadı. Proje kapsamında Altınova Caddesi, Kırçiçeği Caddesi, Muammer Aksoy Caddesi, Ulubatlı Hasan Caddesi ve 6255 Sokak boyunca, yol yapım, asfalt, kaldırım, peyzaj düzenlemeleri, elektrik ve aydınlatma çalışmaları gerçekleştirildi.

3. etap çalışmaları kapsamında Karayolları Genel Müdürlüğü'nce ihale edilen Göçerler-Korkuteli Kavşağı arasındaki 7 kilometrelik son etapta da çalışmalar sürüyor.