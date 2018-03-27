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Doğu Alanya'ya müjde

Alanya Belediyesi, Mahmutlar El Sanatları Merkezi’ni yeniliyor

Doğu Alanya'ya müjde

Alanya Belediyesi, Mahmutlar El Sanatları Merkezi’ni yeniliyor

27 Mart 2018 Salı 01:20
Doğu Alanya'ya müjde
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MEVCUT tek katlı el sanatları merkezini yeniden planlayarak binanın üzerine ilave kat ve çatı projesi hazırlayan Alanya Belediyesi, yoğun talep üzerine yetersiz kalan merkezi yeniliyor. Merkez tamamlandıktan sonra geleneksel el sanatları icra edilirken bir taraftan da eğitim amaçlı çeşitli kurslar düzenlenebilecek. Proje kapsamında 5 adet çok amaçlı derslik, kadınların ders araları vakit geçirebilmesi için kış bahçesi, mutfak, depo ve tuvaletler tasarlandı.
‘İHALESİNİ EN KISA ZAMANDA YAPACAĞIZ’
Projesi tamamlanan Mahmutlar El Sanatları Merkezi’nin ihalesini en kısa zamanda yaparak inşaatına başlayacaklarını belirten Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, “Mahmutlar’a modern bir el sanatları merkezi kazandırıyoruz. Merkezde unutulmaya yüz tutmuş geleneksel el sanatlarımızın yaşatılması için düzenlenecek kursların yanısıra eğitim amaçlı kurslar da verebileceğiz. Kurslar sayesinde ev hanımlarımızın, genç kızlarımızın üretime ve ekonomiye katılımını da sağlamış olacağız” dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Alanya BelediyesiMahmutlar El Sanatları Merkezi
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