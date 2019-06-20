Doğu Alanya'da tek dernek kararı

Alanya Turistik İşletmeciler Derneği’nin düzenlediği (ALTİD) 2019 Bölgesel İstişare Toplantıları’nın ikincisi Kestel, Mahmutlar ve Kargıcak otel işletmecileriyle yapıldı

Doğu Alanya'da tek dernek kararı
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BÖLGESEL ve turizme yönelik gelişmelerin ele alındığı toplantıya First Class Otel ev sahipliği yaptı. Toplantıya ALTİD Başkanı ve Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Yönetim Kurulu Üyesi Burhan Sili, Kargıcak Turizm Yatırımcılar Birliği Başkanı Muzaffer Barcın, yönetim kurulu üyeleri ve turistik otel işletmecileri katıldı.

KAZI ÇALIŞMALARINA DESTEK VERİLECEK
Toplantıda, uluslararası tanıtım çalışmaları, altyapı sorunları, turizm sektörünü yakından ilgilendiren yasal düzenlemeler, Syedra Antik Kenti’nin kazı çalışmalarına destek verilmesi ve Alanya’nın doğu kısmında bulunan turistik otel işletmelerinin bağlı olduğu derneklerin bir araya toplanması ve ALTİD çatısı altında Kestel-Kargıcak bölgesini kapsayan alanda tek elden çalışmaların sürdürülmesi konuları masaya yatırıldı.

Güncelleme Tarihi: 20 Haziran 2019, 22:25
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