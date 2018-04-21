Doğduğundan beri yemek yiyemedi

NİKSAR'DA yaşayan Sibel ve Orhan Yanık çiftinin en küçük çocukları olan Nehir, doğduğundan beri yemek yemeden sadece özel mama ile beslenerek hayata tutunmaya çalışıyor. Hastalığı sebebiyle yüzünde sürekli bir tebessüm olan ve sempatik bir kişiliğe sahip küçük Nehir, oyuncaklarıyla oynamayı çok seviyor.

Kısıtlı imkanlarla 6 yıldır çocuklarının hastalığı ile mücadele etmeye çalıştıklarını belirten anne Sibel Yanık, "Nehir doğar doğmaz her gece ağlamaya başladı, her gece ağlayınca buradaki Niksar'daki hastaneye başvurduk. Hastanede ağrı kesiciler gaz gidericiler verildi ama çocuğuma hiçbir faydası olmadı. 9-10 ay boyunca sabah, akşam ağlayınca bizi büyükşehirde başka bir hastaneye başvurmamız gerektiğini söylediler. Samsun'a 19 Mayıs Üniversitesi Hastanesine götürdük, orada Nehir'in genetikte tahlilleri alınarak yurt dışına gönderildi. Daha sonra tahlil sonuçları geldiğinde bize çocuğunuzda 8 binde bir görülen genetik bir hastalık 'Williams Sendromu' hastalığının olduğunu söylediler. Bize Samsun'dan verilen raporda çocuğumuzun 'Williams Sendromu' teşhisi konulduğuna dair raporu verdiler. Nehir 3-4 yıldır raporlu, ayrıca çocuğumuzda kalp kapakçığında açıklık olduğuna dair başka bir rahatsızlığı olduğunu söyleyip rapor verildi. Yani 5-6 yıldır bu şekilde hastanelere gidip geliyoruz, çok zor durumdayız" dedi.