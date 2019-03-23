'Doğaya sahip çıkalım'

SÜRDÜRÜLEBİLİR çevreci projeler üreten bir yerel yönetim olmanın bilinciyle Alanya Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürü Sevda Erdoğmuş, 21 Mart Orman Haftası ve 22 Mart Dünya Su Günü’nün önemine dair açıklamalarda bulundu. Erdoğmuş yaptığı açıklamada, “Doğal güzelliklere sahip olan ormanlar, temiz hava ve su kaynağı olup diğer canlıların ihtiyaçları doğrultusunda bünyesinde tuttukları bu değerleri devamlı ve yeterli miktarda doğaya geri bırakırlar. Birçok canlı türüne ev sahipliği yapan, insanların temel ihtiyaçlarını da karşılayan ormanlar iklim ve su rejimini düzenleme, erozyonu ve çevre kirliliğini önleme, ekolojik dengeyi koruma özellikleri nedeniyle bizler için vazgeçilmezdir. Hayatın var olabilmesi için toprak ve su vazgeçilmez birer ihtiyaçtır bu nedenle bu kaynaklar korunmalı ve devamlılığı sağlanmalıdır, toprak ve suyun kaynağı ise ormanlardır. Bu yüzden doğal ormanların korunması ve devamlılığının sağlanması ile kullanılabilir su kaynakları da korunmuş olmaktadır.

ATIK YÖNETİMİ ÇALIŞMALARINA DEVAM EDİLİYOR

Alanya Belediyesi olarak ‘Sıfır Atık Projesi’ kapsamında sebze-meyve atıklarından kompost üretimi, geri dönüşüm malzemelerinin kaynağında ayrı toplanması, atık pillerin kaynağında ayrı toplanması, bitkisel atık yağların kaynağında ayrı toplanması, ömrünü tamamlamış lastiklerin kaynağında ayrı toplanması çalışmaları gibi atık yönetimine dair tüm çalışmaları yürütülmekteyiz. Alanya Belediyesi olarak ormanlarımız, su kaynaklarımız, topraklarımız, tüm canlı çeşitliliğimiz geçmişten devraldığımız ve en iyi şekilde kullanarak, iyileştirerek gelecek nesillere devretmekle sorumlu olduğumuz en önemli değerlerimizdir. Bu nedenle ‘Orman Haftası’ ve ‘Dünya Su Günü’ kapsamında bir kez daha, tüm halkımızı ülkemizin doğal güzelliklerine, ormanlarına ve suyuna sahip çıkmaya ve sürdürülebilirliğini sağlamaya davet ediyoruz” dedi.