Doğar doğmaz çanta içinde, çöpün kenarına bıraktılar

Polis ekiplerinin haber vermesi üzerine karakola gelen 112 Acil Servis ekipleri yeni doğmuş kız bebeği, Adana Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürdü. Ekipler, olayla ilgili çalışma başlattı.

Alınan bilgiye göre Hürriyet Mahallesi 20020 sokakta yürüyen bir vatandaş çöpün kenarında ağlama sesi duyması üzerine çanta içerisinde bırakılmış bir bebek olduğunu fark etti. GÖBEK BAĞI BİLE KESİLMEMİŞ

ADANA 'DA çöpün kenarına bırakılan çantada yeni doğmuş bir kız bebek bulundu.

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