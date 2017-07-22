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Doğar doğmaz çanta içinde, çöpün kenarına bıraktılar

Adana'da çöpün kenarında ağlama sesi duyan vatandaş bırakılan çantada yeni doğmuş bir kız bebek buldu. Göbek bağı bile kesilmemiş bebek, polise teslim edildi

Doğar doğmaz çanta içinde, çöpün kenarına bıraktılar

Adana'da çöpün kenarında ağlama sesi duyan vatandaş bırakılan çantada yeni doğmuş bir kız bebek buldu. Göbek bağı bile kesilmemiş bebek, polise teslim edildi

22 Temmuz 2017 Cumartesi 10:14
Doğar doğmaz çanta içinde, çöpün kenarına bıraktılar
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ADANA'DA çöpün kenarına bırakılan çantada yeni doğmuş bir kız bebek bulundu.

ÇANTA İÇİNDE BIRAKILDI

Alınan bilgiye göre  Hürriyet Mahallesi 20020 sokakta yürüyen bir vatandaş çöpün kenarında ağlama sesi duyması üzerine çanta içerisinde bırakılmış bir bebek olduğunu fark etti.
GÖBEK BAĞI BİLE KESİLMEMİŞ

Göbek bağı kesilmemiş bebeği bulan kişi çanta içerisindeki bebeği  Hürriyet  Polis Merkezi'ne teslim etti.
HASTANEYE GÖTÜRÜLDÜ

Polis ekiplerinin haber vermesi üzerine karakola gelen 112  Acil Servis ekipleri yeni doğmuş kız bebeği,  Adana Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürdü.
Ekipler, olayla ilgili çalışma başlattı.

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Anahtar Kelimeler:
AdanaÇÖPE ATILAN BEBEK
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