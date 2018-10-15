Doğantaş Bal Şenliği yapıldı

ŞENLİK üreticilerin kovanlardaki petekleri gösterimiyle başladı ve temsili bal konvoyu düzenlendi. Elmalı Belediyesi Mehteran Takımı bir geçiş yürüyüşü yaptı ve konser verdi. Bal üreticileri açtıkları tezgahlarda bal satışı yaptı. Mahalli sanatçılar konser verdi. Ardından Bal Ağalığı ihalesi yapıldı. İhaleyi 5 bin lira veren İsmail Alıcı kazandı. Bir inşaat firmasının sahibi olan Alıcı, ihalesini aldığı Doğantaş Mahallesi'ne yapılacak olan camiinin inşaatından alacağı paranın 20 bin lirasını da bağışladı. Bal Ağası seçilen İsmail Alıcı'ya 25 kilo çam balı hediye edildi. Ardından bal yeme yarışı düzenlendi. 1 kilo balı 40 saniyede yiyen Adem Tatlıkulak birinci, Ayhan Azat ikinci, Süleyman Demirel üçüncü oldu. Bal yeme yarışması birincisi Adem Tatlıkulak, "Yarışmaya katıldığım için çok mutluyum. Bir tabak daha olsa yerim. Balın tadı çok güzel. Doğantaş'ın balı" dedi. Mahalle Muhtarı Ali Karataş, "Balımızda çok iddialı olduğumuz için balımızı tüm dünyaya tanıtmaya çalışıyoruz. Şeker hastaları bile balımızı yiyebilir, hiçbir zararı yoktur" diye konuştu. Kaymakam Ulaş Akhan da şöyle dedi: "Festivallerin bizim açımızdan farklı bir önemi var. Özellikle bu festivaller yöremizin tanıtımı, geleneklerimizin, göreneklerimizi devamı, hem birlik ve beraberlik duygularının pekişmesi açısından çok önemli etkinliklerdir, organizasyonlardır. Ayrıca o beldemizin, yöremizin dünya çapında, ülke çapında tanınmasına vesile olacak ürünleri varsa bunların da insanların beğenisine sunulduğu etkinlikler olmaktadır. Doğantaş, Antalya'nın en çok arı kovanına sahip Kaş'ta en fazla kovana sahip bölgelerimizden biri. Bugün 6500-7000 kovana sahip Doğantaş, Kaş'ın çam balı konusunda tanıtılmasına büyük katkı sunmaktadır."