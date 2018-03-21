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Günlük Burç Yorumu - 21 Mart 2018 Çarşamba
21 Mart Günlük Burç Yorumu

Doğan Medya Grubu satıldı!

Aydın Doğan'ın Erdoğan Demirören'le anlaşmaya vardığı ve Doğan Medya Grubunu sattığı öğrenildi. Hürriyet'ten konuştuğumuz yetkililer, satışı yalanlanmadı ve akşam saatlerinde KAP'a bildirileceğini belirtti. İddiaya göre anlaşmaya varılan satış rakamı 1.2 milyar dolar...

Doğan Medya Grubu satıldı!

Aydın Doğan'ın Erdoğan Demirören'le anlaşmaya vardığı ve Doğan Medya Grubunu sattığı öğrenildi. Hürriyet'ten konuştuğumuz yetkililer, satışı yalanlanmadı ve akşam saatlerinde KAP'a bildirileceğini belirtti. İddiaya göre anlaşmaya varılan satış rakamı 1.2 milyar dolar...

21 Mart 2018 Çarşamba 15:13
Doğan Medya Grubu satıldı!
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TÜRKİYE medyasının en büyük grubu olan Doğan Medya Grubu’nun satışı için anlaşmaya varıldığı öğrenildi. Doğan Holding Onursal Başkanı Aydın Doğan, Mayıs 2011’de Milliyet ve Vatan’ı sattığı Erdoğan Demirören’le Doğan Medya Grubu’nun satışı konusunda anlaştı.

Bünyesinde Hürriyet, Fanatik ve Posta gazeteleri ile Kanal D ve CNN Tük kanallarını da bulunduran Doğan Medya Grubu’nu satın alan Demirören grubunun, bu satın almada arkasında başka bir sermaye grubunun da bulunduğu düşünülüyor

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Aydın DoğanErdoğan DemirörenDoğan Medya GrubuSatışHürriyetFanatikPosta
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