ANTALYA'DA, ilk doğal gazın kullanıldığı merkez ilçe olan Kepez'de, son 11 yılda 23 mahallede 100 binden fazla konutun kapısına kadar gaz getirildi. Belediye ve gaz dağıtım şirketi işbirliğiyle 2020'de, 100 bin rakamına yeni konutlar eklenecek.

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, gaz dağıtım şirketi temsilcileriyle 2020'de ilçesinde yapılacak doğal gaz yatırımlarının planlanmasıyla ilgili bir toplantı yaptı.

26 mahalleye doğal gaz

Toplantıda, Gündoğdu, Kuzeyyaka mahalleleri ile batıdaki Ünsal Mahallesi'ne doğal gaz müjdesi çıktı. 68 mahallesi olan Kepez'de, doğal gazlı mahalle sayısı 26 olacak.

Gaz dağıtım şirketi, yeni yılla birlikte 3 mahallede doğal gaz hattı döşenmesi çalışmalarını başlatacak.

Kepez Belediyesi de, doğal gaz yatırımı tamamlandıktan sonra üç mahallenin yollarının asfaltını ve kaldırımını yenileyecek.

Bu üç mahalleye, 2020 için doğal gaz müjdesi verdiklerini belirten Tütüncü, “Sözümüzü tuttuk ve üç mahallemizin yaşayanlarını ucuz ve temiz enerji konforuyla buluşturduk. Doğal gaz, Kuzeyyaka, Gündoğmuş ve Ünsal mahallelerimize hayırlı uğurlu olsun. Doğal gaz ağını ilçemizin batı yakasından doğu kısmına doğru genişletiyoruz. Bugüne kadar 23 mahallede, 100 binden fazla konutun kapısına kadar doğal gazı getirdik. Bu rakam 2020'de 26 olacak. Önümüzdeki 5 yıl da Kızılırmak Caddesi'nin batısındaki mahalleler başta olmak üzere birçok mahallemizi doğal gaz konforuyla buluşturacağız” dedi.