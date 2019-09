Doğa yürüyüşüne davet

ORGANİZASYONLA ilgili bilgi veren İlhan, "Mahmutlar Koruma Derneği MAHKOD'un kurulma sebebi Mahmutlar'ı koruma ve yaşatmadır. Sanattan spora, eğitimden sosyal faliyetlere kadar her alanda MAHKOD her türlü yardıma hazırdır. MAHKOD Derneği bu pazar Cebel-i Reis dağı zirvesine doğa yürüyüşü yapacak olan Mahmutlar Evrensel Trekking sporcularına sponsor olacaktır. Yürüyüşün amacı bu güzergah üzerinde bulunan ve atıl halde olan tarihi Seyatra harebeliklerine dikkat çekmek ve Cebel-i Reis Dağında bulunan yamaç paraşüt sporu atlama yerinin tekrar hizmete girmesi için yetkililere çağrıda bulunmaktır. Mahmutlar'ı ilçe olmaya hazırlıyoruz. İlçe olmak asla hayal değildir. Mahmutlar’a mahalle gömleği giydirenlere sesleniyorum. Bu bedene bu gömlek çok dar geliyor ve tüm düğmeleri kırılmıştır. İlçeliğe hazırız bir an önce Mahmutlar ilçe olmalıdır. MAHKOD’a katkı yapan tüm Mahmutlarlılara teşekkür ediyor, bu organizasyona tüm halkımızı davet ediyorum. Organizasyon hakkında bilgi almak ve rezervasyon yaptırmak isteyenler bana 0532 364 44 37 ve 0530 565 37 27 numaralı telefonlardan ulaşabilir" dedi.