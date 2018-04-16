Doğa öğrencileri gururumuz oldu

YARIŞMAYA katılan lise öğrencileri başarılarıyla Alanya'yı gururlandırdı. Öğrencilerden Kemal Emre Paksoy fizik branşında dünya birinciliğiyle altın madalya, Bijan Etesam fizik branşında dünya ikinciliğiyle gümüş madalya, Ayşe Simay Avcı coğrafya branşında dünya ikinciliğiyle gümüş madalya almaya hak kazandı. Okul yönetimi, Alanya'yı uluslararası platformda başarıyla temsil eden öğrencileri tebrik ederek, emek veren tüm öğretmenlere başarı diledi.

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