'Doğa' öğrencileri finalde

ALANYA Doğa Koleji İlkokul Halk Oyunları Ekibi, Antalya'da düzenlenen bölge müsabakalarını 1'incilikle geçerek İstanbul'daki finallere katılmaya hak kazandılar. İstanbul Lütfi Kırdar Kongre Merkezi'nde yapılacak final müsabakası öncesi Alanya İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Er'i ziyaret eden öğrenciler, başarılarını Er ile paylaştılar. Er de öğrencileri makamına kabul etti. Öğrencileri ve öğretmenleri tebrik eden Er, finalle ilgili çalışmaları hakkında öğrenci ve öğretmenlerle sohbet etti. Onların heyecanlarını paylaşan ve desteklerinin tam olduğunu dile getiren Er, Okul Müdürü Yadigar Akış'tan bilgiler aldı. Ziyaretin ardından Halk Oyunları Eğitmenleri Zeynep Erdem, Yasin Öztürk ve Gonca Temurboğa da Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Er'e çiçek verdiler. Er de öğrencilere başarı madalyalarını takarak hatıra fotoğrafı çektirdi.