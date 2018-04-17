'Doğa' öğrencileri finalde

ALANYA Doğa Koleji İlkokul Halk Oyunları Ekibi, Antalya'da düzenlenen bölge müsabakalarını 1'incilikle geçerek İstanbul'daki finallere katılmaya hak kazandılar. İstanbul Lütfi Kırdar Kongre Merkezi'nde yapılacak final müsabakası öncesi Alanya İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Er'i ziyaret eden öğrenciler, başarılarını Er ile paylaştılar. Er de öğrencileri makamına kabul etti. Öğrencileri ve öğretmenleri tebrik eden Er, finalle ilgili çalışmaları hakkında öğrenci ve öğretmenlerle sohbet etti. Onların heyecanlarını paylaşan ve desteklerinin tam olduğunu dile getiren Er, Okul Müdürü Yadigar Akış'tan bilgiler aldı. Ziyaretin ardından Halk Oyunları Eğitmenleri Zeynep Erdem, Yasin Öztürk ve Gonca Temurboğa da Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Er'e çiçek verdiler. Er de öğrencilere başarı madalyalarını takarak hatıra fotoğrafı çektirdi.
DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?
Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay.
Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.