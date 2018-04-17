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'Doğa' öğrencileri finalde

İstanbul'daki Halk Oyunları Finalleri öncesi Milli Eğitim Müdürü Er'i ziyaret ettiler

'Doğa' öğrencileri finalde

İstanbul'daki Halk Oyunları Finalleri öncesi Milli Eğitim Müdürü Er'i ziyaret ettiler

17 Nisan 2018 Salı 22:46
'Doğa' öğrencileri finalde
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ALANYA Doğa Koleji İlkokul Halk Oyunları Ekibi, Antalya'da düzenlenen bölge müsabakalarını 1'incilikle geçerek İstanbul'daki finallere katılmaya hak kazandılar. İstanbul Lütfi Kırdar Kongre Merkezi'nde yapılacak final müsabakası öncesi Alanya İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Er'i ziyaret eden öğrenciler, başarılarını Er ile paylaştılar. Er de öğrencileri makamına kabul etti. Öğrencileri ve öğretmenleri tebrik eden Er, finalle ilgili çalışmaları hakkında öğrenci ve öğretmenlerle sohbet etti. Onların heyecanlarını paylaşan ve desteklerinin tam olduğunu dile getiren Er, Okul Müdürü Yadigar Akış'tan bilgiler aldı. Ziyaretin ardından Halk Oyunları Eğitmenleri Zeynep Erdem, Yasin Öztürk ve Gonca Temurboğa da Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Er'e çiçek verdiler. Er de öğrencilere başarı madalyalarını takarak hatıra fotoğrafı çektirdi.

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Anahtar Kelimeler:
Halk Oyunları FinalleriMilli Eğitim Müdürü Er
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