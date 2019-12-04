Doğa Koleji karıştı öğretmenler ders bıraktı

YAKLAŞIK bir yıldır ekonomik sıkıntılar içinde olan ve satılması planlanan Doğa Koleji’de aylardır maaş alamayan öğretmenler ders boykotu yapmaya başladı. İstanbul’daki bir çok kampüste derse girmeyen öğretmenler tüm alacaklarının ödenmesini talep ediyor. Okul yönetiminin yaşananlara sessiz kalmasına öfkelenen ve çocuklarının aldığı eğitimden endişe eden öğrenci velileri de öğretmenlerin boykotuna destek verdi.