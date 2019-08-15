Doğa ‘kentleşme’ tanımadı

DOĞA engel tanımıyor. Ekolojik döngü içerisinde kurallar güç dengeleri üzerine kuruluyor. Güçlü olan zayıf olana hükmediyor ve zayıf olan tür yem olarak eleniyor. Bu duruma bir örnek de Alanya’nın kent merkezinde yaşandı. Kadıpaşa Mahallesi’nde bulunan bir ara sokağa inen ve halk arasında atmaca olarak tabir edilen yırtıcı bir kuş, yakaladığı güvercini afiyetle yedi. Bu anlar vatandaş kamerasına işte böyle yansıdı: