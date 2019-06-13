 ‘Doçentlik unvanı almak kolaylaştı’

ARDINDAN Prof. Dr. Şahap Atik’in özgeçmişi ile ilgili bilgi verildi. ALKÜ Rafet Kayış Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hasan Güneş, Atik’e hediyelerini takdim ederek teşekkür etti. Prof. Dr. Atik, doçentlik unvanı almanın kolaylaştığını, yalnızca makale yayımlayarak doçentlik alınabildiğini belirterek, “Sözlü sınav kaldırıldı, doçentlik neredeyse açık öğretim gibi mektupla alınacak hale geldi” dedi. Atik, gelecekteki meslektaşlarına makale yayımlatabilmekle ilgili ipuçları da verdi.

Güncelleme Tarihi: 13 Haziran 2019, 22:53