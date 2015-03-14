Dizi setinde akılalmaz olay

14 Mart 2015 Cumartesi 16:46
BAŞROLLERİNİ Songül Öden, Mert Fırat ve Alican Ulusoy'un paylaştığı 'Serçe Sarayı' isimli dizinin setinde hırsızlık olayı yaşandı. Kuleli'deki sette çekimlere hazırlanan ekip, aralarında bir kameranın da bulunduğu ekipmanların çalındığını fark edince şoke oldu.
HIRSIZLAR MİNİBÜSLE KAÇTI
Yaklaşık 200 bin lira değerindeki Alexa marka kamera çalınınca çekimler durdu. Kameranın yanı sıra altı adet keyz çantasının da çalındığı öğrenildi. Görgü tanıkları, kamerayı çalanların Ford marka bir minibüsle kaçtığını söyledi. Birkaç gün önce ise benzer yöntemlerle başka bir setten ses ve ışık sistemleri çalındığı öğrenildi. 'Serçe Sarayı' ekibinin hırsızlık olayı yüzünden morali bozuldu.
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Son Güncelleme: 14.03.2015 15:47