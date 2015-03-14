Dizi setinde akılalmaz olay

BAŞROLLERİNİ Songül Öden, Mert Fırat ve Alican Ulusoy'un paylaştığı 'Serçe Sarayı' isimli dizinin setinde hırsızlık olayı yaşandı. Kuleli'deki sette çekimlere hazırlanan ekip, aralarında bir kameranın da bulunduğu ekipmanların çalındığını fark edince şoke oldu.

HIRSIZLAR MİNİBÜSLE KAÇTI