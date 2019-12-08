Diyarbakır'da 'Medyada erozyon' vurgusu
KGK Genel Başkanı Dim, Diyarbakır'da yaptığı konuşmada medyada yaşanan erozyona değindi. Gecede yerel medya dostu İsmail Küçükkaya'ya 'Yılın TV Gazetecisi' ödülü verildi
GÜNCEL 08.12.2019, 19:05 08.12.2019, 19:26
KÜRESEL Gazeteciler Konseyi (KGK) Genel Başkanı Mehmet Ali Dim, Diyarbakır'da Güneydoğu Gazeteciler Cemiyeti'nin ödül gecesine katıldı.
Geceye destek veren Diyarbakır Valisi ve Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Hasan Güzeloğlu ve eski bakanlardan Dr. Mehdi Eker'le sohbet eden Dim, KGK adına yaptığı konuşmada ise medyada yaşanan erozyona değindi. Dim, muhteşem organizasyon için Güneydoğu Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Mehmet Veysi İpek ve arkadaşlarını kutladı.
Gecede yerel medya dostu İsmail Küçükkaya'ya da 'Yılın TV Gazetecisi' ödülü verildi. Küçükkaya "Yerel medyaya her zaman önem vereceğiz. Hele ki; ulusal basının can çekiştiği bu dönemde çok seslilik açısından yerel medya büyük önem taşıyor" dedi.
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