Diyanet İşleri Başkanı Erbaş ve Arınç bugün Alanya'da

BUGÜN saat 13.30’da Atatürk Kapalı Spor Salonu’nda gerçekleştirilecek hafızlık töreni programına Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş da konuk olacak. Kuran-ı Kerim tilaveti ile başlayacak programda, günün anlam ve önemine dair konuşmalar, slayt gösterileri, ilahi dinletisi, hafızlık taçlarının giydirilmesi ve hediye takdimi yapılacak. Programa tüm Alanya halkını davet eden Alanya Müftüsü Dr. İhsan İlhan, “Müftülüğümüze bağlı Kuran kurslarında hafızlık eğitimini tamamlayarak hafızlık belgesi almaya hak kazanan 28 hafız öğrencimiz için ‘Hafızlık İcazet Merasimi’ düzenleyeceğiz. Yavrularımızın sevinçlerine ortak olmaya ve cami açılışına tüm vatandaşlarımızı davet ediyorum” dedi. Öte yandan, Alanya’nın Fığla Mahallesi’nde hayırsever Mustafa Uğuz tarafından yaptırılan Giritlioğlu Mustafa Uğuz Camisi’nin bugünkü açılış törenine, anne tarafından Alanyalı olan TBMM eski Başkanı Bülent Arınç da katılacak. Geçtiğimiz günlerde hizmet vermeye başlayan caminin açılışını Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş ile birlikte yapacak olan Arınç’ın akraba ziyareti yapması da bekleniyor.

ALANYALILARA DAVET

Gerçekleştirilecek olan programa tüm ilçe halkını davet eden İlçe Müftüsü Dr. İhsan İlhan “Müftülüğümüze bağlı Kur’an kurslarında hafızlık eğitimini tamamlayarak hafızlık belgesi almaya hak kazanan 28 hafız öğrencimiz için ‘Hafızlık İcazet Merasimi’ düzenleyeceğiz. Aynı gün Diyanet İşleri Başkanımız sayın Prof. Dr. Ali Erbaş’ın teşrifleriyle inşaatı tamamlanan Giritoğlu Mustafa Uğuz Camii’nin açılışını gerçekleştireceğiz. Yavrularımızın sevinçlerine ortak olmaya ve cami açılışına tüm ilçe halkını davet ediyorum" dedi.

Güncelleme Tarihi: 19 Nisan 2019, 23:45