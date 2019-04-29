Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, bu seneki fitre bedelini açıkladı

DİYANET İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Ramazan fitresinin bedelinin 23 Türk Lirası olduğunu söyledi.

Üsküdar'daki İslam Araştırmaları Merkezi'nde ana teması "Ramazan ve İnfak" olan 2019 yılı Ramazan ayı bilgilendirme toplantısı düzenleyen Erbaş, insanları ihtiyaç sahiplerine yardım etme konusunda duyarlı olmaya çağırdı. Ramazan'ın, her türlü iyilik ve güzelliği, hayır ve bereketi bünyesinde barındıran kutlu bir mevsim olduğunu anlatan Erbaş, "Ramazan, barış, kardeşlik ve esenlik rüzgarlarının dalga dalga yayılarak bütün hayatı kuşattığı mübarek bir zamandır." dedi.

"BİR SMS ÜCRETİ, BİR FİTRE BEDELİ OLAN 23 TL'DİR"

Fitre bedeline ilişkin bilgi veren Erbaş, "Vatandaşlarımız Ramazan ayı boyunca zekat, fitre, fidye, sadaka, gıda paketi, bayramlık kıyafet gibi bağışlarını 'www.tdv.org ve bagis.tdv.org' adreslerinden online yapabileceği gibi il ve ilçe müftülükleri, TDV şubeleri, tüm PTT şubeleri ve anlaşmalı bankalar aracılığıyla da yapabileceklerdir. Ayrıca, bağışçılarımız tüm GSM operatörlerine bağlı faturalı ve faturasız hatlardan 5601'e SMS göndererek fitre bağışında bulunabilecektir. Bir SMS ücreti, bir fitre bedeli olan 23 Türk Lirası'dır." diye konuştu.

FİTRE NEDİR?

Halk arasında fitre diye bilinen fıtır sadakası Diyanet'te yer alan bilgiye göre, "Ramazan orucunu tutup bayrama ulaşmanın bir şükrü olarak; dinen zengin olup Ramazan ayının sonuna yetişen müslümanın, belirli kimselere vermesi vacip olan bir sadakadır" diye açıklanmıştır.

FİTRE NE ZAMAN VERİLMELİDİR?

Kişi, kendisinin ve küçük çocuklarının fitrelerini vermekle yükümlüdür. Fitre (Fıtır) sadakasının Ramazan bayramının birinci günü verilmesi uygun olmakla birlikte, bayramdan önce de verilebilir.

RAMAZAN NE ZAMAN?

Ramazan ayı, 06 Mayıs Pazartesi günü başlayacak. İlk sahur 5 Mayıs gecesini 6 Mayıs'a bağlayan gece yapılacak.