Diyanet İşleri Başkanı Erbaş Alanya’da

ALANYA Müftülüğü tarafından organize edilen Hafızlık İcazet Programı Atatürk Kültür Merkezi çatısı altında gerçekleştirildi. Programa Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş da katılım sağladı. Yanı sıra Antalya İl Müftüsü Osman Artan, Alanya Kaymakamı Mustafa Harputlu, Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) Rektörü Ahmet Pınarbaşı, Alanya Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı (ALESO) Nuri Demir, Alanya Belediye Meclisi’nin Ak Parti’li Meclis Üyesi Mehmet Ali Kiriş ve çok sayıda vatandaş da hazır bulundu. Program yapılan protokol konuşmalarının ardından hafızlar seremonisine geçildi. 6’sı erkek, 22’si kadın olmak üzere toplam 28 hafız icazetlerini aldılar.

ALANYA’DA 28 ÖĞRENCİ HAFIZ OLDU

Programın açılış konuşmasını Alanya Müftüsü Dr. İhsan İlhan gerçekleştirdi. İlhan programın önemine dikkat çektiği konuşmasında, 28 hafızın icazet belgelerini alarak göreve başlayacaklarını kaydetti. Alanya’da yürütülen çalışmalara ilişkin bilgiler veren İlhan “Öncelikle yoğun programına rağmen yanımızda olan Sayın Diyanet İşleri Başkanı’mıza sizlerin huzurunda teşekkür ediyor ve hoş geldiniz diyorum. Göreve geldiğimiz tarih itibariyle devraldığımız bu bayrağı en üst noktaya ulaştırabilmek adına çalışmalar yaptık. Yapmaya da devam edeceğiz. Bugün burada hafızlık diplomasını alan 28 öğrencimizin, hafızlık görevini icra edeceğiz” dedi.

‘ALANYA’MIZ HAYIRSEVER SAHİBİDİR’

Programda konuşan Antalya İl Müftüsü Osman Artan, Alanya’nın bir turizm bölgesinden ibaret olmadığına dikkat çektiği konuşmasında “Alanya denince, deniziyle, havasıyla, muzuyla, sahiliyle, kumuyla, televizyonlarımız turizm bölgesi olarak gösterir. Lakin tarihine baktığımızda o manevi izleri görmekteyiz. Alanya’daki camilerin birçoğu hayırseverler tarafından yapılmıştır. Alanya’mız hayır sahibidir. Camilerimizi dolduran vatandaşlarımız, camilerimize gelen çocuklarımızla, Alanya’mızın turizmden ibaret olmadığını iyi anlamamız lazım. Kur-an’ı taşıyan yavrularımız bu memleketin bereketidir. Emeği geçen bütün personele ve destek olan bütün hayırseverlere şükranlarımı sunuyorum. Son zamanlarda Antalya’mızda küçük yaştan itibaren çocuklarımızı camilere alıştırmak için çalışmalar yapıyoruz. 4-6 yaş grubu kuran kurslarımızı açarak, çocuklarımızı camilerle ve Kur-an’la buluşturmak hedefini önümüze koyduk. Bu vesileyle muhterem Diyanet İşleri Başkanı’mız olmak üzere bu kuran ziyafetine şahitlik eden tüm değerli misafirlerimize hoş geldiniz diyor ve saygılar sunuyorum” ifadelerini kullandı.

‘KUR-AN’I HAFIZLARIMIZ KORUYOR’

Artan’ın ardından Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş kürsüde yerini alarak konuşmasını gerçekleştirdi. Erbaş “Sultan şehri, Alaaddin Keykubat’ın şehri Alanya’nın idarecileri, güzel insanları sizlerle bir arada olmanın mutluluğunu yaşıyorum. Allah’a ne kadar hamt etsek azdır ki, onun kelamının hafızlarının merasiminde bizleri buluşturdu. Bu merasim, merasimlerin en hayırlısıdır. Peygamber efendimizin mübarek sözlerinde bunu görüyoruz. ‘Sizin en hayırlınız Kur-an’ı öğrenen ve öğretenlerinizdir’ diye buyuruyor. Şimdi Kur-an’ı öğrenen ve hafızlarımızı yetiştiren hayırlı insanlarla beraberiz. Bu lütufların en büyüğüdür. Yüce Rabbin en büyük mucizesi olan Kur-an’ı Kerim’in ilk inen ayetlerinde okumayı emrediyor. Öğrenmeyi, öğretmeyi ve kalemle yazmayı emrediyor. İnsanlığı karanlıklardan aydınlığa çıkarmak için gönderilen Kur-an’ı Kerim’i anlamak ve yaşamak, Kur-an’a karşı yapılabilecek en güzel vazifelerden birisidir. Allah Kur-an’ı hafızlar sayesinde koruyor, Kur-an da hafızlarımızı koruyor” dedi. Erbaş konuşmasının devamında 4-6 yaş arası çocuklara hitap eden kurslara dikkat çekerek “Hafızlarımız inşallah İmam Hatip Lisesi’ni bitirecekler, İlahiyat Fakültesi’ne yönlendireceğiz. Üniversiteyi bitirecekler öğretmen olacaklar. Pek çok farklı unvanla hizmet edecekler inşallah. Kur-an’ı ezberleyip onu okuyan Müslümanlar şerefli meleklerle beraberdir. Yürüyen Kur-an’lar onlardır. Ne mutlu onları yetiştirenlere. Ne mutlu hafızlara sahip olan vatanımıza. Rabbim sayılarını arttırsın inşallah. Her nerede Kur-an’dan bahsediliyorsa ve müzakereler, dersler yapılıyor ise, orada bulunanların üzerine melekler kanatlarını gerer ve sürekli rahmet yağdırırlar. Şu anda biz bunu yaşıyoruz. Hazırlamış olduğumuz programlarda dersler veriyoruz. 1 milyona ulaşan öğrencimiz var kurslarımızda. 50 bine yakın öğretmenimiz var. Ev hanımları, hanım kardeşlerimiz bir öğrenme fırsatı olarak değerlendiriyorlar. Her gün her yaş grubuna Kur-an eğitimi veriyoruz. 7’den 70’e diye bir söz var, bizler diyoruz ki, 7’den önce de 70’ten sonra da bizim Kur-an kurslarımızda öğrencilerimiz var. Çocuklarımıza evrensel değerleri öğretmemiz lazım. O yüzden 4-6 yaş arası kurslarımızı çok önemsiyoruz. Eğitim bilimcilerinin ittifak ettikleri bir araştırma sonucu var. Diyorlar ki insanoğlunun karakter yapısının yüzde 63’ü 7 yaşına kadar oluşur. Peygamber efendimizin ne için 7 yaşa işaret ettiğini burada görüyoruz. Hikmetini burada görüyoruz. Peygamber efendimizin ismini, arkadaşlarını tanıtmak, rol model insanları çocuklarımıza tanıtmak kötü bir şey mi? Asla değil. Biz istiyoruz ki her mahallemizde 4-6 yaş grubu kursumuz olsun. Öğretmenlerimizin tamamı hanımefendilerden oluşuyor. Bir anne merhametiyle öğretiyorlar. Halk Eğitim Müdürlüğü ile yapmış olduğumuz protokol ile okul öncesi eğitim sertifikasına tabii tutuyoruz. O sertifikayı almayan hiçbir öğreticiyi derse sokmuyoruz. Çünkü çocuklarımız bize emanet. Bu yüzden sizlerin de çocuklarınızı göndermenizi istiyoruz. Hafızlarımızı tebrik ediyorum. Din eğitimi alanında ilerlemelerini istiyoruz. Kur-an’ı zihinlerine yerleştirdiler, şimdi de anlamak ve anlatmak kalıyor. Bütün insanları karanlıktan aydınlığa çıkarak Kur-an’dan istifade edecekler inşallah” şeklinde konuştu.