'Diyanet'in başındaki zatı derhal istifaya davet ediyorum' 

CUMHURİYET Halk Partisi İlçe örgütü haftalık olağan yönetim kurulu toplantısı öncesinde bir basın açıklaması gerçekleştirdi. Gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Çorbacı ilk olarak Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde meydana gelen mühimmat patlamasında şehit olan Yusuf Önder'i anarak "Sözlerime başlarken Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde meydana gelen patlamada şehit olan hemşerimiz Topçu Er Yusuf Önder'i rahmetle anıyor yakınlarına ve tüm Alanya’mıza başsağlığı diliyorum. Toplum olarak en büyük dileğimiz şehit haberlerinin manşetlerden düştüğü barış, huzur ve mutluluğun ülkemize hâkim olduğu görmektir. Ancak ne zaman bizler birbirimize kenetlensek birileri bu huzur ortamını bozarak halkın arasına nifak sokmayı başarıyor" ifadelerini kullandı.

'ULU ÖNDER ATATÜRK'Ü VE ALANYA'DAN ŞEHİT VERDİĞİMİZ ÖNDER'İ RAHMETLE ANIYORUZ'

Açıklamasının devamında Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü vefatının 80. yıldönümüne de değinen Çorbacı "Atamızın ölüm yıldönümünde halk olarak birbirimize kenetlendik, devletimizin kurucusu, kurtuluş savaşımızın kahramanı Mustafa Kemal Atatürk’e minnet duygularımızı onun aziz hatırasına saygı duyarak bir daha gösterdik" dedi.

'ERBAŞ, YUNAN CASUSUNU ZİYARET EDEREK TARAFINI SEÇMİŞTİR'

Çorbacı, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın, İslamcı Yazar Kadir Mısıroğlu'yu ziyaret etmesine değinerek "Biz devletimizin kurucusuna minnet ve şükranlarımızı sunarken başka birileri kurtuluş savaşında Yunan ordusunu destekleyen, 'Keşke Yunan galip gelseydi' deyip bu ülkenin nimetlerinden yararlanan bir meczubu, bir haini bir Yunan casusunu ziyaret ederek tarafını seçmiştir.

Atatürk’ün kurduğu Diyanetin başındaki zat ne o kuruma ne yüce dinimize ne de halkımıza layık değildir.

Ziyaret sebebini 'Kul hakkı' diye savunan Diyanet’in dirayetsiz başkanına soruyorum. Kurtuluş savaşında Yunan’la savaşırken iki bacağını kaybeden Sefer Çavuş’tan nasıl helallik alacaksın? Ege’nin işgalinde ilk olarak camileri kapatan ve ezanı susturan Yunan ordusuna hayranlık duyan bir fosili ziyaret ederken, işgal kuvvetlerince işkence gören halkın helalliğini nasıl alacaksın? Her fırsatta 'CHP camileri kapattı, ibadeti yasakladı' diyerek partimize çamur atanda bu zihniyette ki insanlardır. Yunan ordusuyla, ezanı susturan düşman kuvvetleriyle, milletin namusuna ırzına saldıran işgal güçleriyle duygusal bağı olanların partimize ve Atatürk’e saldırılarının anlamı şimdi daha açık bir şekilde ortaya çıkmıştır. Kaybedenlerin içerideki kökleri hala canlıdır, sinsi ve köhne planlarını Yüce dinimizle harmanlayarak, geçmişimiz Osmanlı ile süsleyerek servis etmektedirler" şeklinde konuştu.

'KUL HAKKINDAN KORKUYORSA MİLYONLAR ONA HAKKINI HARAM ETMEKTEDİR'

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın özeleştirisini yaparak istifa etmeye davet eden Çorbacı "Bizlerin duruşu nettir, Selçuklu Devletini kuranda, Osmanlı devletini kuranda, Türkiye Cumhuriyeti devletini kuranda bizim baş tacımızdır. Köklerimizin sayesinde ulu bir çınar gibi göğe yükseldiğimizi, Atalarımız sayesinde bu topraklarda özgürce yaşadığımızı biliyoruz. Bizlere bu vatanı emanet edenleri rahmet ve minnetle anıyor, bu vatanı emanet edenlere ihanet edenleri ise lanetliyor ve kınıyoruz. Bu vesileyle Diyanetin başındaki zatın derhal istifa etmesi gerekmektedir. Eğer kul hakkından korkuyorsa milyonlarca vatandaşımız ona hakkını haram etmektedir" dedi.

'ÖNÜMÜZDEKİ GÜNLERDE KAMUOYUNUN MERAKINI GİDERECEĞİZ'

Çorbacı, 31 Mart 2019 tarihinde gerçekleşecek yerel seçimlere de değinerek "Arkadaşlar yerel seçimlerle ilgili süreç devam etmektedir. Alanya’mızda hemen her parti aday açıklama konusunda çalışmalarını sürdürmektedir. Bizlerde uzun süredir bu çalışmamızı sürdürüyoruz. Parti büyüklerimizle, partimize gönül verenlerle bir veya birkaç isim üzerinde görüştük, görüşüyoruz. Önümüzde ki günlerde kamuoyunun merakını gidereceğiz" şeklinde konuştu.