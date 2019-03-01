Diyaliz Merkezleri Yönetmeliği yayımlandı

Diyaliz tedavi yöntemlerini uygulayacak ünite ve merkezlerin planlamaları, açılmaları, faaliyetleri ve denetlenmelerine ilişkin usul ve esaslar belirlendi.

Diyaliz Merkezleri Yönetmeliği yayımlandı
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SAĞLIK Bakanlığının söz konusu Diyaliz Merkezleri Hakkında  Yönetmeliği, ResmiGazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Buna göre, yönetmelik çerçevesinde teşkil edecek Diyaliz Bilimsel  Danışma Komisyonu, diyaliz tedavisinde kullanılan ilaçlar, solüsyonlar, araç ve  gereçler ile ilgili standartların belirlenmesi, diyaliz ile ilgili ulusal tanı,  kayıt ve tedavi protokolleri konusunda Bakanlığa görüş bildirecek.

Komisyonun çalışma usullerinin de belirlendiği yönetmeliğe göre,  merkezler, üniversiteler, kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve özel hukuk  tüzel kişileri tarafından, sadece diyaliz uygulamak amacıyla ayrı bir merkez veya  bunlara ait olanhastane ve tıp merkezleri bünyesinde ayrı bir bölüm olarak  kurulabilecek.

Merkez açılacak ilin demografik yapısı, böbrek yetmezlikli hastaların  bölgesel dağılımı, kurulu tüm cihazlar ve diğer epidemiyolojik özellikleri  dikkate alınarak, ülke genelinde planlama yapılacak.

Bir bölgede yeni bir merkez açılabilmesi için o bölgenin hedef doluluk  oranı hemodiyaliz cihazı başına düşen hasta sayısı beş veya üstü olarak kabul  edilecek.

Yeni açılacak merkezin cihaz sayısı başlangıçta, 15'den az, 25'den  fazla olmayacak.

Akut veya acil durumlarda, planlamadan istisna olarak yatak sayısı en  az 50 olan hastaneler bünyesinde en fazla iki hemodiyaliz cihazı  bulundurulabilecek.

Merkez bulunmayan kamuya ait hastanelerde nefroloji yan dal eğitimi  verilen devlet üniversitesi hastaneleri veya eğitim ve araştırma hastaneleri  bünyesinde planlamadan muaf olarak en fazla 10 cihaz kapasiteli üniteler  kurulabilecek.

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