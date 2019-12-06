Dışişleri'nden Barış Pınarı Harekatı mesajı!

DIŞİŞLERİ Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, ''Rusya ve ABD ile sağlanan mutabakatlarda taahhütler yerine getirilmezse Barış Pınarı Harekatı'nı sürdürme hakkımızı saklı tutuyoruz. Güvenli bölgeyi teröristlerden temizleyene kadar Suriye'den çıkmayacağız. '' ifadelerinde bulundu.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy'un açıklamalarından satır başları şu şekilde:

"370 BİN SURİYELİ GERİ DÖNDÜ"

Suriye'de verilen taahhütler yerine getirilmediği takdirde barış harekatını başlatma hakkımızı saklı tutuyoruz. Suriye teröristlerden arınana kadar Suriye'den çıkmayacağız. Bugüne kadar Suriye'de terörden temizlediğimiz bölgelere 370 bin Suriyeli gönüllü geri döndü.

"YENİ HÜKÜMETİN KURULMASI GEREKİYOR"

Irak'taki gelişmeleri endişe ile takip ediyoruz. Mevcut tahribatın çözülmesi için biran önce yeni hükümetin kurulması gerekiyor.

Bağdadi'nin ele geçirilmesinde anahtar rol oynadık.

