Dışişleri Kudüs'teki saldırıları kınadı

DIŞİŞLERİ Bakanlığı, İsrail'in Filistinlilere uyguladığı zulüm hakkında açıklama yaptı.

Bakanlığın açıklamasında şu ifadeler yer aldı: "Kudüs’ün statüsüne ilişkin olarak uluslararası hukuk ve ilgili tüm BM Kararları hilafına yapılan açıklamayı takiben işgal altındaki topraklarda protesto gösterileri düzenleyen Filistinlilere karşı İsrail güçlerince yapılan müdahale neticesinde 4 kişinin hayatını kaybetmesinden ve yüzlerce Filistinlinin yaralanmasından büyük üzüntü ve endişe duyuyoruz. İsrail'in orantısız güç kullanımını şiddetle kınıyoruz."