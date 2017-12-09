Dışişleri Kudüs'teki saldırıları kınadı

DIŞİŞLERİ Bakanlığı, İsrail'in Filistinlilere uyguladığı zulüm hakkında açıklama yaptı.
Bakanlığın açıklamasında şu ifadeler yer aldı: "Kudüs’ün statüsüne ilişkin olarak uluslararası hukuk ve ilgili tüm BM Kararları hilafına yapılan açıklamayı takiben işgal altındaki topraklarda protesto gösterileri düzenleyen Filistinlilere karşı İsrail güçlerince yapılan müdahale neticesinde 4 kişinin hayatını kaybetmesinden ve yüzlerce Filistinlinin yaralanmasından büyük üzüntü ve endişe duyuyoruz. İsrail'in orantısız güç kullanımını şiddetle kınıyoruz."
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