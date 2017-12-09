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Dışişleri Kudüs'teki saldırıları kınadı

Bakanlık, ABD'nin Kudüs kararının ardından İsrail askeri ve polisinin Filistinlilere saldırmasına "şiddetle kınıyoruz" dedi

Dışişleri Kudüs'teki saldırıları kınadı

Bakanlık, ABD'nin Kudüs kararının ardından İsrail askeri ve polisinin Filistinlilere saldırmasına "şiddetle kınıyoruz" dedi

09 Aralık 2017 Cumartesi 20:23
Dışişleri Kudüs'teki saldırıları kınadı
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DIŞİŞLERİ Bakanlığı, İsrail'in Filistinlilere uyguladığı zulüm hakkında açıklama yaptı.

Bakanlığın açıklamasında şu ifadeler yer aldı: "Kudüs’ün statüsüne ilişkin olarak uluslararası hukuk ve ilgili tüm BM Kararları hilafına yapılan açıklamayı takiben işgal altındaki topraklarda protesto gösterileri düzenleyen Filistinlilere karşı İsrail güçlerince yapılan müdahale neticesinde 4 kişinin hayatını kaybetmesinden ve yüzlerce Filistinlinin yaralanmasından büyük üzüntü ve endişe duyuyoruz. İsrail'in orantısız güç kullanımını şiddetle kınıyoruz."

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DışişleriKudüs
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