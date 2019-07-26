Dışişleri Bakanlığı'ndan flaş Kıbrıs açıklaması!

DIŞİŞLERİ Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "Kıbrıs’ta konuşlu Birleşmiş Milletler Barış Gücü Misyonu’nun (BMBG) görev yönergesinin altı aylık bir süre için yenilenmesine ilişkin son BM Güvenlik Konseyi kararı, 25 Temmuz'da kabul edildi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakan Yardımcılığı ve Dışişleri Bakanlığı tarafından bugün yapılan açıklama Türkiye tarafından tamamıyla desteklenmektedir." sözlerine yer verildi.