Dışişleri Bakanlığı'ndan flaş Kıbrıs açıklaması!

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "Kıbrıs’ta konuşlu BMBG görev yönergesinin altı aylık bir süre için yenilenmesine ilişkin son BM Güvenlik Konseyi kararı, 25 Temmuz'da kabul edildi." dedi

Dışişleri Bakanlığı'ndan flaş Kıbrıs açıklaması!
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DIŞİŞLERİ Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "Kıbrıs’ta konuşlu Birleşmiş Milletler Barış Gücü Misyonu’nun (BMBG) görev yönergesinin altı aylık bir süre için yenilenmesine ilişkin son BM Güvenlik Konseyi kararı, 25 Temmuz'da kabul edildi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakan Yardımcılığı ve Dışişleri Bakanlığı tarafından bugün yapılan açıklama Türkiye tarafından tamamıyla desteklenmektedir." sözlerine yer verildi.

Güncelleme Tarihi: 26 Temmuz 2019, 17:57
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