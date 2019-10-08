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Dışişleri Bakanlığı'ndan İtalya Berceto belediyesine kınama!

Dışişleri Bakanlığı, İtalya'nın Berceto ilçesinde terörist başı Abdullah Öcalan’a fahri hemşehrilik verilmesini şiddetle kınadı

GÜNCEL 08.10.2019, 17:32
Dışişleri Bakanlığı'ndan İtalya Berceto belediyesine kınama!
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DIŞİŞLERİ Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
 
"İtalya’nın Emilia Romagna Bölgesi’nde yer alan Parma vilayetinin ilçesi olan Berceto Belediye Meclisi’nce 5 Ekim'de tarihinde teröristbaşı Abdullah Öcalan’a fahri hemşehrilik verilmiş olmasını şiddetle kınıyoruz. İtalya’nın Ankara Büyükelçisi Massimo Gaiani Bakanlığımıza çağırılarak, konuya ilişkin tepkimiz iletildi."
 

#Dışişleri Bakanlığı #İtalya
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