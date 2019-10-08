Dışişleri Bakanlığı'ndan İtalya Berceto belediyesine kınama!

DIŞİŞLERİ Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:



"İtalya’nın Emilia Romagna Bölgesi’nde yer alan Parma vilayetinin ilçesi olan Berceto Belediye Meclisi’nce 5 Ekim'de tarihinde teröristbaşı Abdullah Öcalan’a fahri hemşehrilik verilmiş olmasını şiddetle kınıyoruz. İtalya’nın Ankara Büyükelçisi Massimo Gaiani Bakanlığımıza çağırılarak, konuya ilişkin tepkimiz iletildi."

