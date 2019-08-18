Dışişleri Bakanlığı, Afganistan'daki terör saldırısını kınadı

BAKANLIKTAN yapılan yazılı açıklamada, Kabil'de dün bir düğün salonunda meydana gelen terör saldırısında çok sayıda Afgan vatandaşının hayatını kaybettiği ve yaralandığının üzüntüyle öğrenildiği belirtilerek, "Masum insanları hedef alan bu insanlık dışı terör eylemini şiddetle kınıyor, hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar, dost Afganistan Hükümeti ile kardeş Afgan halkına başsağlığı diliyoruz" denildi.