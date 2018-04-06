Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Alanya'da

SAAT 14.00’de başlayacak program Dim TV (dimtv.tv) tarafından canlı olarak verilecek. Alanyalı Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Atatürk Kapalı Spor Salonu'nda yapılan Alanya Ticaret ve Sanayi Odası (ALTSO) seçimlerinde 24 komiteden 19'unu kazanarak 2. döneme yeniden merhaba diyen Mehmet Şahin'e tebrik ziyaretinde bulunacak. Bakan Çavuşoğlu ayrıca Ak Parti İlçe Teşkilatı'nın çevreyolu üzeri Almoda Mobilya yanındaki yeni hizmet binasının tanıtım toplantısına da katılacak.
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