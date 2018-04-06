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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Alanya'da

ALTSO Başkanı seçilen Mehmet Şahin'i tebrik için bugün Alanya'ya gelen Bakan Çavuşoğlu, öncesinde Alanyaspor Store’un açılışını gerçekleştirdi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Alanya'da

ALTSO Başkanı seçilen Mehmet Şahin'i tebrik için bugün Alanya'ya gelen Bakan Çavuşoğlu, öncesinde Alanyaspor Store’un açılışını gerçekleştirdi

06 Nisan 2018 Cuma 13:06
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Alanya'da
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SAAT 14.00’de başlayan program Dim TV (dimtv.tv) tarafından canlı olarak yayınlandı. Alanyalı Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Atatürk Kapalı Spor Salonu'nda yapılan Alanya Ticaret ve Sanayi Odası (ALTSO) seçimlerinde 24 komiteden 19'unu kazanarak 2. döneme yeniden merhaba diyen Mehmet Şahin'e tebrik ziyaretinde bulunacak. Bakan Çavuşoğlu ayrıca Ak Parti İlçe Teşkilatı'nın çevreyolu üzeri Almoda Mobilya yanındaki yeni hizmet binasının tanıtım toplantısına da katılacak.

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Son Güncelleme: 06.04.2018 14:37
Anahtar Kelimeler:
ALTSOAlanyasporStore
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