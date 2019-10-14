Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Türkiye'nin hedefi son derece net!

AZERBEYCAN'IN başkenti Bakü'de, Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi (Türk Konseyi) Dışişleri Bakanları Toplantısı yapıldı. Azerbaycan Dışişleri Bakanı Elmar Memmedyarov'un ev sahipliğindeki toplantıya Kazakistan Dışişleri Bakanı Muhtar Tleuberdi, Kırgızistan Dışişleri Bakanı Çingiz Aydarbekov, Özbekistan Dışişleri Bakanı Abdulaziz Kamilov, Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto ve Türk Konseyi Genel Sekreteri Bağdat Amreyev katıldı. Türkiye'yi temsil eden Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, konuşmasında, toplantının Türk Konseyi açısından önemli bir yol ayrımında düzenlendiğini, Nahçıvan Anlaşması'nın 10. yılını ve Özbekistan'ın tam üyeliğini kutladıklarını söyledi. Budapeşte'de Türk Konseyi'nin ofisinin açılmasını son derece önemli bir başarı olarak nitelendiren Çavuşoğlu, "İş birliğimizin ayak izleri artık Avrupa'ya ulaştı. Budapeşte ofisimiz, iş birliğimizi yalnızca gözlemci üyemiz Macaristan ve Macar halkıyla değil aynı zamanda diğer Avrupa ülkeleriyle de güçlendirecek." ifadelerini kullandı. Çavuşoğlu, Türk Konseyi'nin önemli bir bölgesel kuruluşa evirildiğini, Türk Konseyi 7. Zirvesi'nin taslak deklarasyonunda iş birliğinin mevcut potansiyelini ortaya çıkaran önemli sonuçların mevcut olduğunu vurgulayarak, Türk Sanayi ve Ticaret Odasının kurulmasının da önemine işaret etti.Türk Sanayi ve Ticaret Odasının, ticaret ve yatırımı artıracak güçlü bir mekanizma sağlayacağını belirten Çavuşoğlu, Türk İş Forumu'nun da iş dünyasını daha koordineli faaliyetleri için bir araya getireceğini söyledi.

Çavuşoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Rekabetçi kalabilmek için ürettiklerimizi dünya pazarlarına ucuz bir şekilde hızla eriştirebilmeliyiz. Bu da bizi Türk dünyası için önemli olan bağlanabilirlik konusuna getiriyor. Bağlanabilirlik aynı zamanda Türkiye'nin yeni açıkladığı Asya politikasının merkezinde yer alıyor. Rekabetçi bir maliyetle güvenilir ve hatasız bir bağlanabilirliğe ihtiyacımız var."