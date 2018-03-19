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Günlük Burç Yorumu - 19 Mart 2018 Pazartesi
19 Mart Günlük Burç Yorumu

Dışı gecekondu içi kumarhane

Gecekondu yıkımına giden belediye ekipleri binanın içini gördüğünde hayretler içinde kaldı.

Dışı gecekondu içi kumarhane

Gecekondu yıkımına giden belediye ekipleri binanın içini gördüğünde hayretler içinde kaldı.

19 Mart 2018 Pazartesi 13:58
Dışı gecekondu içi kumarhane
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ANKARA Yenimahalle Belediyesi Yapı Kontrol Müdürlüğü, daha önce Yenimahalle İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından Yakacık Mahallesi’nde belirlenen 2 ayrı kumarhaneyi yerle bir etti.

Kaçak yapı içerisinde kurulan kumarhanelerin özel bir mekan olarak tasarlanması, görenleri hayrete düşürdü. 

TOMBALA DÜZÜNEĞİ VE KAMERALAR DİKKAT ÇEKTİ

Baskın yapılan ilk kumarhanede mekânı günler öncesinden uyarılmasına rağmen boşaltmayan kumarhane sahibinin, duvarlara kurduğu projeksiyon sistemi ve kameralar dikkat çekti. 
Gecekonduyu andıran kumarhane içerisinde, işletme sahibinin ayrı bir bölmede kendisine tahsilat için de özel bir ofis yaptığı görüldü. Kumarhanede ayrıca içeriyi ve dışarda olup biteni gözlemlemek amacıyla güvenlik kameralarının da bulunduğu tespit edildi. 

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Kumar oynattığı iddialarını kabul etmeyen işletme sahibinin aynı bahçe içerisinde bulunan diğer yapıda da ailesiyle birlikte yaşadığı belirlendi. Evi ile aynı bahçede olan kumarhaneyi kendisinin işletmediğini söyleyen C.A, “Ben bu evi kiraya vermiştim, burada oyun oynatıldığından haberim yoktu” dedi. 
İşlemlerin ardından kumarhaneyi boşaltan belediye ekipleri, kaçak yapıyı çevreye zarar vermeden yıktı. 
Daha sonra diğer kumarhanenin yıkımı için yola koyulan ekipler, içi daha önceden boşaltılmış yapının yıkımını gerçekleştirdi. 

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Anahtar Kelimeler:
GecekonduKumarhaneAnkaraYenimahalleYakacık Mahallesi
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