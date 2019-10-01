Diş hekimi hayatını kaybetti! Urhan'dan acı haber geldi

ALPER KUTAY

KAZA sırasında arka koltukta oturan Urhan yaralanmış, ilk müdahalesi Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil servisinde yapılan Gamze Uğurlu Urhan'ın sağ kolunda, omuz altında parçalı kırık olduğu, herhangi bir duyu kaybı ve dolaşım bozukluğu olmadığı belirlenerek alçıya alınmıştı. Gamze Urhan’ın eşi, TUBİTAK’tan emekli mühendis Halis Urhan, ertesi gün hastaneye giderek yeniden röntgen çekilmesini istemiş, çekilen röntgende yanlış alçı nedeniyle kemiklerin kaydığı belirlenmişti. Tekrar yapılan ameliyatta yaşandığı iddia edilen birçok aksaklık sonucu Urhan’ın kolundaki atardamar kesilmişti. Ameliyatta nabzı duran Gamze Uğurlu Urhan, Alanya Başkent Hastanesi'ne sevk edilmişti. Alanya Başkent Hastanesi'nde gece yarısı ilk damar nakli için ameliyata alınan Gamze Uğurlu Urhan, ‘Düşük bir nabız var’ denildikten sonra yapılan damar naklinin başarılı olmadığı iddia edilmiş, Urhan'a 16 Eylül'de ikinci kez damar nakli gerçekleştirilmişti. Nakil sonrasında kolda yoğun ödem tespit edilmiş ödemin damarlara zarar vermemesi için cerrahi operasyonla kasların çevresindeki kas zarları kol boyunca yırtılmıştı. Alanya'da trafik kazası sonrası sağ kolunda parçalı kırık oluşan ve gittiği üç hastanede geçirdiği bir dizi operasyon sonrasında beyin kanaması geçirip komaya giren diş hekimi Gamze Uğurlu Urhan'ın uzun süren yaşam mücadelesini kaybetti. Bunca olumsuzluklar sonrası bir yılı aşkın bir süredir yaşam mücadelesi veren Gamze Uğurlu Urhan’dan bugün acı haber geldi. Hayatını kaybeden 49 yaşındaki diş hekimi yarın Aşağı Oba Mezarlığı’na öğle namazına müteakip defnedilecek. Aslen Konyalı olan ve 8 yaşında bir kız çocuğu olan başarılı diş hekimi 3 yıldır Alanya Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi’nde görev yapıyordu. Urhan’ın vefat haberi sonrası Alanya Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi çalışanları da büyük üzüntü yaşadı.